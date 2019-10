"W Amazonii miała miejsce kolonizacja zamiast ewangelizacji. Pożary trawiące jej lasy zostały wzniecone przez interesy i chęć zysków" - powiedział Franciszek podczas mszy inaugurującej synod biskupów ws. Amazonii. Potrwa on w Watykanie do 27 października. Hasło synodu brzmi: "Amazonia. Nowe drogi dla Kościoła i dla ekologii integralnej".

Franciszek: Niszczące pożary w Amazonii wzniecone przez interesy i chęć zysków / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

W homilii w czasie mszy w bazylice Świętego Piotra Franciszek mówił, zwracając się do uczestników obrad: "Jesteśmy biskupami, ponieważ otrzymaliśmy dar Boży. Nie podpisaliśmy umowy, nie otrzymaliśmy do ręki umowy o pracę, ale nałożenie rąk na nasze głowy".



Daru się nie kupuje, nie wymienia się ani nie sprzedaje: otrzymuje się i ofiarowuje. Jeśli go sobie zawłaszczamy, jeśli postawimy siebie w centrum i nie pozostawimy w centrum tego daru, zamiast pasterzy stajemy się funkcjonariuszami - powiedział biskupom.



W ten sposób, dodał, "znika bezinteresowność, a więc w ostateczności służymy sobie samym i posługujemy się Kościołem". Biskup to "sługa bez zysku"- podkreślił papież.

"Biskup to sługa bez zysku"

Franciszek przestrzegał przed postawą zawartą w przekonaniu, że "zawsze tak było", przed strachem i "troską o obronę status quo" oraz apelował o roztropność. Ta zaś, wyjaśnił, nie jest niezdecydowaniem, nie jest postawą obronną; jest "cnotą pasterza".



Odnosząc się do tematu synodu Franciszek powiedział: niech Bóg "natchnie nasz Synod do odnowienia dróg Kościoła w Amazonii, aby nie zgasł ogień misji". Kiedy bez miłości i szacunku pożerane są ludy i kultury, nie jest to ogień Boży, lecz ogień świata- mówił. Zdaniem papieża w Amazonii wiele razy miała miejsce "kolonizacja zamiast ewangelizacji". Niech Bóg nas strzeże przed chciwością nowych kolonializmów - dodał.



Papież odniósł się do pożarów trawiących ten rejon świata: "Niszczący ogień wzniecony przez interesy, jak ten, który niedawno zdewastował Amazonię, nie jest ogniem Ewangelii. Ogień Boga jest ciepłem, które przyciąga i gromadzi w jedności. Żywi się poprzez dzielenie, a nie zyski". Zaznaczył, że "ogień pożerający" wybucha wtedy, kiedy pragnie się realizować tylko własne idee. Wielu braci i sióstr w Amazonii nosi ciężkie krzyże i oczekuje wyzwalającego pocieszenia Ewangelii, czułej miłości Kościoła. Dla nich, wraz z nimi podążajmy razem - zaapelował.