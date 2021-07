W Holandii rośnie liczba fałszerstw dokumentów poświadczających przyjęcie szczepionki przeciw Covid-19. Fałszywy dokument kosztuje 200 euro. "Zaczyna to być problemem" - twierdzi rzecznik centrali publicznych przychodni zdrowotnych GGD GHOR.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Mechanizm oszustwa opisuje dziennik "De Volkskrant". Fałszywy dokument potwierdzający zaszczepienie można nabyć w internecie. Następnie kupujący zgłasza się do jednej z przychodni GGD z informacją, że ich szczepienie nie zostało prawidłowo zarejestrowane w systemie i prosi o korektę.

Rzeczywiście otrzymujemy zgłoszenia w tej sprawie - powiedział oficer w biurze prasowym amsterdamskiej policji, zapytany o problem fałszowania dokumentów. Funkcjonariusz nie był w stanie oszacować skali problemu, jednak rzecznik GGD GHOR twierdzi, że ich liczba ciągle rośnie.



W skali kraju zgłosiliśmy dotychczas kilkadziesiąt prób oszustwa, ale z pewnością to jedynie wierzchołek góry lodowej - uważa rzecznik.



Posiadacze zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko Covid-19 mają większą swobodę w podróżowaniu. Do niedawna uprawniał on także do wstępu do klubów nocnych i dyskotek. Te zostały jednak w Holandii zamknięte w połowie lipca ze względu na wzrost liczby infekcji koronawirusem.