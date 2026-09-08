Fala uderzeniowa zniszczyła klub Eliny Switoliny w Kijowie

Klub w Kijowie Svito Padel, należący do Eliny Switoliny - dziewiątej obecnie rakiety świata, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Sportsmenka poinformowała dziś tym na swoim profilu w mediach społecznościowych.
Przypomniała, że w wyniku rosyjskiej agresji zginęło już 776 ukraińskich sportowców i działaczy sportowych. Ponadto 942 obiekty sportowe w Ukrainie zostały uszkodzone lub całkowicie zniszczone.
„Dziś mój klub, Svito Padel, stał się jednym z nich ” – napisała tenisistka.
Podkreśliła, że z powodu wojny ukraińscy sportowcy nie mają możliwości trenowania i przygotowywania się do zawodów międzynarodowych na równych warunkach ze sportowcami z innych krajów.
„Tą wiadomością chcę zwrócić się do naszych międzynarodowych partnerów i przyjaciół, którzy nas, ukraińskich sportowców, wspierają i dopingują na arenie międzynarodowej, i poprosić o Wasze wsparcie oraz konkretne działania, które mogą pomóc powstrzymać agresora ” – czytamy we wpisie.
„Zdawaliśmy sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń...”
Na stronie klubu wyjaśniono, że korty zostały uszkodzone przez falę uderzeniową, która powstała po uderzeniu pocisku w pobliski zakład produkcji żywności. Do ataku doszło w nocy z 7 na 8 września.
„Świadomie otworzyliśmy klub w Kijowie. Zdawaliśmy sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń, ale wierzyliśmy i nadal wierzymy, że sport jest teraz szczególnie ważny: pomaga utrzymać formę, wspiera zdrowie psychiczne i daje możliwość oderwania się od rzeczywistości i nabrania sił, przynajmniej na chwilę” – czytamy we wpisie kijowskiego klubu.
Zespół ocenia obecnie skalę zniszczeń, planuje odbudowę obiektu.
Kim jest Elina Switolina
32-letnia Elina Switolina to obecnie najlepsza ukraińska tenisistka. Słynie z niesamowitej waleczności, świetnej gry w obronie z głębi kortu oraz ogromnej odporności psychicznej. Prywatnie jest żoną znanego francuskiego tenisisty, Gaëla Monfilsa.
Najwyżej w rankingu WTA plasowała się w 2017 roku – była wówczas trzecia. Zwyciężyła w WTA Finals w 2018 roku, na igrzyskach w Toki zdobyła brązowy medal. Ma koncie ma 20 zwycięstw w turniejach WTA, czterokrotnie meldowała się w najlepszej czwórce turniejów Wielkiego Szlema (Wimbledon - 2019, 2023, US Open – 2019, Australian Open – 2026).