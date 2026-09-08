Fala uderzeniowa zniszczyła klub Eliny Switoliny w Kijowie

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Klub Svito Padel w Kijowie, należący do najlepszej ukraińskiej tenisistki Eliny Switoliny, został zniszczony w czasie rosyjskiego ataku. Sportsmenka poinformowała o tym w mediach społecznościowych. „Świadomie otworzyliśmy klub w Kijowie. Zdawaliśmy sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń, ale wierzyliśmy (…), że sport jest teraz szczególnie ważny: (…) daje możliwość oderwania się od rzeczywistości, przynajmniej na chwilę” – czytamy na profilu klubu padlowego.

Elina Switolina (fot. MIKE STOBE/Getty AFP/East News). Z prawej: zniszczenia w klubie Svito Padel w Kijowie (fot. https://www.facebook.com/elinasvitolinaofficial)

Elina Switolina (fot. MIKE STOBE/Getty AFP/East News). Z prawej: zniszczenia w klubie Svito Padel w Kijowie (fot. https://www.facebook.com/elinasvitolinaofficial)

Klub w Kijowie Svito Padel, należący do Eliny Switoliny - dziewiątej obecnie rakiety świata, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Sportsmenka poinformowała dziś tym na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Przypomniała, że ​​w wyniku rosyjskiej agresji zginęło już 776 ukraińskich sportowców i działaczy sportowych. Ponadto 942 obiekty sportowe w Ukrainie zostały uszkodzone lub całkowicie zniszczone.

„Dziś mój klub, Svito Padel, stał się jednym z nich ” – napisała tenisistka.

Podkreśliła, że ​​z powodu wojny ukraińscy sportowcy nie mają możliwości trenowania i przygotowywania się do zawodów międzynarodowych na równych warunkach ze sportowcami z innych krajów.

„Tą wiadomością chcę zwrócić się do naszych międzynarodowych partnerów i przyjaciół, którzy nas, ukraińskich sportowców, wspierają i dopingują na arenie międzynarodowej, i poprosić o Wasze wsparcie oraz konkretne działania, które mogą pomóc powstrzymać agresora ” – czytamy we wpisie.

„Zdawaliśmy sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń...”

Na stronie klubu wyjaśniono, że korty zostały uszkodzone przez falę uderzeniową, która powstała po uderzeniu pocisku w pobliski zakład produkcji żywności. Do ataku doszło w nocy z 7 na 8 września.

„Świadomie otworzyliśmy klub w Kijowie. Zdawaliśmy sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń, ale wierzyliśmy i nadal wierzymy, że sport jest teraz szczególnie ważny: pomaga utrzymać formę, wspiera zdrowie psychiczne i daje możliwość oderwania się od rzeczywistości i nabrania sił, przynajmniej na chwilę” – czytamy we wpisie kijowskiego klubu.

Zespół ocenia obecnie skalę zniszczeń, planuje odbudowę obiektu.

Kim jest Elina Switolina

32-letnia Elina Switolina to obecnie najlepsza ukraińska tenisistka. Słynie z niesamowitej waleczności, świetnej gry w obronie z głębi kortu oraz ogromnej odporności psychicznej. Prywatnie jest żoną znanego francuskiego tenisisty, Gaëla Monfilsa.

Najwyżej w rankingu WTA plasowała się w 2017 roku – była wówczas trzecia. Zwyciężyła w WTA Finals w 2018 roku, na igrzyskach w Toki zdobyła brązowy medal. Ma koncie ma 20 zwycięstw w turniejach WTA, czterokrotnie meldowała się w najlepszej czwórce turniejów Wielkiego Szlema (Wimbledon - 2019, 2023, US Open – 2019, Australian Open – 2026).