Ewakuacja na lotnisku w Berlinie. „Alarm dotyczący materiałów niebezpiecznych”

RMF24

Z powodu potencjalnie niebezpiecznej substancji częściowo ewakuowano terminal 1 na głównym lotnisku w stolicy Niemiec, Berlin-Brandenburg (BER) - poinformowały niemiecka policja i władze lotniska. Do ewakuacji doszło w czwartek późnym popołudniem. Możliwe są opóźnienia w lotach.

Jak przekazał rzecznik policji federalnej, ewakuacja na berlińskim lotnisku była spowodowana tym, że kobieta powiedziała personelowi portu, iż ma przy sobie niebezpieczną substancję.

W przypadku tej nieokreślonej substancji nie można było wykluczyć zagrożenia – powiedział rzecznik policji.

Spółka zarządzająca lotniskiem potwierdziła zdarzenie. „Z powodu podejrzenia obecności substancji niebezpiecznej policja federalna około godz. 17.45 uruchomiła alarm dotyczący materiałów niebezpiecznych” – poinformował rzecznik lotniska.

Wyjaśnił, że samoloty gotowe do odlotu mogły wystartować zgodnie z planem, a samoloty w trakcie podejścia mogły nadal lądować. Zaznaczył, że ewakuowano jedynie ogólnodostępną część terminalu, a obszar za kontrolami bezpieczeństwa nie został ewakuowany. Dodał, że na razie trudno przewidzieć, czy i w jakim stopniu zdarzenie spowoduje opóźnienia w lotach.

Lotnisko Berlin-Brandenburg w Schoenefeld jest od momentu otwarcia w 2020 roku najbardziej ruchliwym w Berlinie i trzecim pod względem ruchu lotniczego w Niemczech. Pełni ono również funkcję głównego lotniska dla wielu lotów rządowych. Każdego roku obsługuje około 26 milionów pasażerów.