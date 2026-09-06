Egipska prezenterka telewizyjna skazana na śmierć

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Egipska prezenterka telewizyjna Sarah Khalifa znalazła się wśród 12 osób skazanych na karę śmierci w sprawie dotyczącej handlu narkotykami - poinformował państwowy dziennik „Al-Ahram”.

Sarah Khalifa oraz pozostałych 11 oskarżonych zostało skazanych na karę śmierci przez powieszenie. Sąd w Kairze wymierzył im również grzywnę w wysokości 500 tys. funtów egipskich, czyli około 9,8 tys. dolarów.

Państwowy dziennik „Al-Ahram” informuje, że zostali oni oskarżeni o stworzenie zorganizowanej grupy przestępczej specjalizującej się w sprowadzaniu substancji wykorzystywanych do produkcji narkotyków, a następnie ich sprzedażą. Zarzucono im również nielegalne posiadanie broni palnej.

Prokuratura przekazała, że różni członkowie grupy odpowiadali za różne etapy procederu - od importu składników z zagranicy po wytwarzanie i magazynowanie środków odurzających. Dziewięć kolejnych osób usłyszało wyroki dożywotniego więzienia, a siedmiu oskarżonych uniewinniono.

W jednym z lokali śledczy zabezpieczyli 750 kilogramów syntetycznych narkotyków oraz substancje wykorzystywane do ich produkcji. Materiał dowodowy obejmował m.in. zeznania 20 świadków, zapisy rozmów, zdjęcia i nagrania wideo.

„Zostałam skrzywdzona”

Sarah Khalifa jest znaną w Egipcie prezenterką telewizyjną, prowadzi także klinikę kosmetyczną. Jej konto na Instagramie obserwuje około 2,5 mln osób.

CNN informuje, że zwróciła się do prawnika prezenterki z prośbą o komentarz. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym dziennikarka podczas ogłaszania wyroku płacze i prosi o „miłosierdzie oraz człowieczeństwo”. Stacja zaznacza jednak, że nie była w stanie niezależnie potwierdzić autentyczności tego materiału.

Nigdy w życiu nie zapaliłam nawet papierosa. Przysięgam na Boga, że zostałam skrzywdzona - miała mówić prezenterka.

Setki wyroków śmierci w Egipcie

Według danych Amnesty International, w 2025 roku w Egipcie wydano 492 wyroki śmierci - był to jeden z najwyższych wyników na świecie. W tym samym roku stracono 23 więźniów.