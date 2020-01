Prokuratura w Prato w Toskanii, na północy Włoch, prowadzi dochodzenie w sprawie dziewięciu księży i zakonników z rozwiązanej przez Watykan wspólnoty. Chodzi o zarzuty dotyczące nadużyć wobec nieletnich - podał w środę lokalny dziennik. Włoska kuria potwierdziła te doniesienia.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Według gazety "La Nazione" do nadużyć miało dojść w byłej już wspólnocie Uczniowie Zwiastowania z Prato. Została ona rozwiązana w grudniu 2019 roku przez Stolicę Apostolską po wizycie kanonicznej, w trakcie której stwierdzono "poważne uchybienia" dotyczące między innymi stylu życia zakonnego.



Toskański dziennik poinformował, że śledztwem objęto pięciu księży i czterech zakonników. Zarzuty dotyczą nadużyć wobec dwóch nieletnich braci, powierzonych wspólnocie religijnej przez rodziców.



Nie kryję bólu i szczerego zaniepokojenia i chciałbym mieć nadzieję, że postawione zarzuty nie okażą się prawdziwe - powiedział ordynariusz Prato biskup Giovanni Nerbini. Chciałbym jasno powiedzieć, że dla Kościoła w Prato najważniejsze jest poszukiwanie prawdy. Dlatego pragnę, by prokuratura, w interesie wszystkich, mogła jak najszybciej zakończyć dochodzenie - dodał.



Według duchownego, sprawa miała początek w czerwcu 2019 roku, gdy do diecezji napłynęło zawiadomienie od młodego mężczyzny. Twierdził on, że jako nieletni doświadczył wykorzystywania seksualnego i psychicznego we wspólnocie.



O sprawie została powiadomiona watykańska Kongregacja Nauki Wiary. Ruszyło dochodzenie kanoniczne oraz śledztwo w miejscowej prokuraturze.