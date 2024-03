W 2001 roku Rada ds. Edukacji Prefektury Okinawy zarejestrowała niektóre artefakty w National Stolen Art File FBI - bazie danych zawierającej dzieła sztuki i dobra kulturalne, które zostały zgłoszone FBI jako skradzione przez organy ścigania w USA i za granicą.

Dzieła sztuki znaleziono w rzeczach osobistych

Według FBI artefakty odkryto, gdy rodzina, która pragnie pozostać anonimowa, natknęła się na coś, co wydawało się cenną azjatycką sztuką w rzeczach osobistych zmarłego ojca. Co ciekawe mężczyzna chociaż był weteranem II wojny światowej, to nigdy nie służył na Pacyfiku.

Rodzina odnajdując dzieła sztuki zdecydowała się je sprawdzić w National Stolen Art File. Amerykanie odkryli wtedy, że co najmniej cztery przedmioty znajdowały się na liście skradzionych dzieł.

FBI było w stanie potwierdzić autentyczność dzieł sztuki.

Ta sprawa podkreśla ważną rolę, jaką odgrywa społeczeństwo w rozpoznawaniu i zgłaszaniu potencjalnych kradzieży dzieł sztuki. Chcielibyśmy podziękować rodzinie z Massachusetts, która postąpiła słusznie, kontaktując się z nami i zrzekając się tych skarbów, abyśmy mogli zwrócić je mieszkańcom Okinawy - powiedziała Jodi Cohen, agentka specjalna kierująca bostońskim oddziałem FBI w oświadczeniu.

Według FBI, w piątek Denny Tamaki, gubernator prefektury Okinawa, ogłosił zwrot artefaktów mieszkańcom Okinawy w Japonii.