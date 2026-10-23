Dwóch żołnierzy zmarło w wyniku zatrucia. 17-latka miała działać na rzecz Rosji

RMF24

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17-latka podejrzana o współpracę z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa (FSB) została zatrzymana przez ukraińską policję w obwodzie żytomierskim, na północy kraju. Według śledczych nastolatka uczestniczyła w procederze podawania ukraińskim wojskowym śmiertelnych dawek metadonu. W wyniku zatrucia zmarło dwóch żołnierzy.

Jak powiadomiła policja, 17-latka działała na polecenie FSB. Do jej zadań należało pakowanie substancji odurzających oraz wysyłanie ich pocztą pod fikcyjnymi danymi nadawcy. Za realizację zleceń obiecano jej wynagrodzenie w wysokości co najmniej 5 tys. hrywien (około 500 zł).

„Organizatorzy procederu kontaktowali się z wojskowymi za pośrednictwem komunikatora Telegram, oferując im darmowe środki odurzające. Po odebraniu przesyłek polecali zażyć kapsułki przed kamerą. Adresaci nie wiedzieli, że wewnątrz znajduje się śmiertelna dawka metadonu” – ujawniła ukraińska policja.

Policji udało się ustalić dane kolejnych odbiorców. Dzięki temu udaremniono otrucie czterech wojskowych.

Apel policji do żołnierzy

Dziewczynie grozi do 15 lat pozbawienia wolności za pomocnictwo w umyślnym zabójstwie i nielegalne przesyłanie środków odurzających. Policja zaapelowała do wojskowych i ich bliskich o ostrożność.

„Osoba, która oferuje pomoc, przesyła prezenty lub natarczywie szuka osobistego spotkania, może wykonywać zadania wroga. Nie przyjmujcie leków, jedzenia ani napojów niepewnego pochodzenia od mało znanych ludzi. Jeśli ktoś wywiera presję – zachowajcie korespondencję i powiadomcie (funkcjonariuszy)” – ostrzegła policja w komunikacie.