Dwóch żołnierzy zmarło w wyniku zatrucia. 17-latka miała działać na rzecz Rosji

Jak powiadomiła policja, 17-latka działała na polecenie FSB. Do jej zadań należało pakowanie substancji odurzających oraz wysyłanie ich pocztą pod fikcyjnymi danymi nadawcy. Za realizację zleceń obiecano jej wynagrodzenie w wysokości co najmniej 5 tys. hrywien (około 500 zł).
„Organizatorzy procederu kontaktowali się z wojskowymi za pośrednictwem komunikatora Telegram, oferując im darmowe środki odurzające. Po odebraniu przesyłek polecali zażyć kapsułki przed kamerą. Adresaci nie wiedzieli, że wewnątrz znajduje się śmiertelna dawka metadonu” – ujawniła ukraińska policja.
Policji udało się ustalić dane kolejnych odbiorców. Dzięki temu udaremniono otrucie czterech wojskowych.
Apel policji do żołnierzy
Dziewczynie grozi do 15 lat pozbawienia wolności za pomocnictwo w umyślnym zabójstwie i nielegalne przesyłanie środków odurzających. Policja zaapelowała do wojskowych i ich bliskich o ostrożność.
„Osoba, która oferuje pomoc, przesyła prezenty lub natarczywie szuka osobistego spotkania, może wykonywać zadania wroga. Nie przyjmujcie leków, jedzenia ani napojów niepewnego pochodzenia od mało znanych ludzi. Jeśli ktoś wywiera presję – zachowajcie korespondencję i powiadomcie (funkcjonariuszy)” – ostrzegła policja w komunikacie.