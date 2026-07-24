Dwa polskie podmioty na czarnej liście Pekinu. Chiny odpowiadają na sankcje UE

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Ministerstwo handlu Chin ogłosiło w piątek, że w odwecie za najnowszy pakiet unijnych sankcji wpisuje 14 europejskich podmiotów – w tym polską spółkę Vigo Photonics oraz Politechnikę Wrocławską – na listę objętych kontrolą eksportu. To kolejny rozdział w narastającym konflikcie gospodarczym pomiędzy Chinami a Unią Europejską. Tym razem rykoszetem oberwały polskie podmioty.

W piątkowym komunikacie chiński resort handlu poinformował o nałożeniu restrykcji na 14 podmiotów z Unii Europejskiej. To bezpośrednia odpowiedź na ogłoszony dzień wcześniej przez Brukselę 21. pakiet sankcji wobec Rosji, w którym znalazło się 14 chińskich firm oskarżanych o wspieranie rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Pekin nie pozostał dłużny i – jak podkreślają chińscy urzędnicy – zdecydował się na „zdecydowane działania w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego i interesów państwa”.

Na liście chińskich sankcji znalazły się dwa polskie podmioty: spółka technologiczna Vigo Photonics z Ożarowa Mazowieckiego oraz Politechnika Wrocławska. Oprócz nich, restrykcje dotknęły także m.in. niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall, czeską firmę motoryzacyjną Tatra Trucks, francuskie centrum badawcze III-V LAB oraz przedsiębiorstwa z Włoch, Litwy i Holandii.

Co oznaczają chińskie restrykcje?

Wpisanie na chińską listę sankcyjną oznacza dla firm i instytucji objętych restrykcjami bezwzględny zakaz eksportu do nich oraz przekazywania im przez podmioty trzecie wszelkich technologii i materiałów podwójnego zastosowania wyprodukowanych w Chinach.

Wyjątki od tej zasady wymagają specjalnego zezwolenia chińskiego ministerstwa. W praktyce oznacza to poważne utrudnienia dla działalności naukowej i biznesowej, szczególnie w sektorach zaawansowanych technologii.

Chiński resort handlu nie podał szczegółowych powodów, dla których na liście znalazły się akurat te, a nie inne europejskie podmioty. Jednak eksperci nie mają wątpliwości: to jasny sygnał dla Brukseli, że Pekin nie zamierza biernie przyglądać się unijnym restrykcjom i będzie chronił interesy swoich firm.

Polskie firmy i uczelnie na celowniku

Vigo Photonics to światowy lider w produkcji detektorów średniej podczerwieni. Spółka od lat specjalizuje się w produkcji materiałów i przyrządów półprzewodnikowych do zastosowań fotonicznych i mikroelektronicznych, a jej produkty trafiają na rynki całego świata.

Politechnika Wrocławska to jedna z czołowych polskich uczelni technicznych, prowadząca liczne projekty badawcze o międzynarodowym zasięgu. W oświadczeniu przesłanym PAP, uczelnia wyraziła zaskoczenie znalezieniem się na liście chińskiego Ministerstwa Handlu.