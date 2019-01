Marek Klonowski wyruszył do Pakistanu, by dołączyć do zimowej wyprawy na K2, której liderem będzie Bask Alex Txikon - potwierdził to dziennikarz RMF FM Michał Rodak. Polak już wcześniej dostał zaproszenie do zespołu, ale do ostatniej chwili nie było pewne, czy uda mu się dopiąć wszystkie szczegóły organizacyjne. Klonowski będzie drugim polskim himalaistą w ekipie Txikona. Już wcześniej udział w ekspedycji potwierdził jego partner z zimowych wypraw na Nanga Parbat Paweł Dunaj. W składzie, który spróbuje dokonać pierwszego zimowego wejścia na K2, będzie także Hiszpan Felix Criado oraz pięciu nepalskich Szerpów.

REKLAMA