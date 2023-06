32-latek z Bangladeszu w środę ma usłyszeć zarzut zabójstwa - powiedział pełnomocnik rodziny Anastazji mec. Jarosław Kowalewski. We wtorek odbyła się kolejna sekcja zwłok Polki. Pełnomocnik wyraził nadzieję, że szybko wyjaśni się kwestia ewentualnych współsprawców; czy doszło do gwałtu zbiorowego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mecenas Kowalewski, pytany o najnowsze ustalenia w śledztwie w sprawie zabójstwa 27-letniej Anastazji Rubińskiej na greckiej wyspie Kos, podkreślił, że sytuacja jest rozwojowa. Podejrzanemu 32-latkowi z Bangladeszu na dziś postawiono zarzuty związane z pozbawieniem wolności i gwałtem, natomiast w dniu jutrzejszym (w środę - przyp. red.) ma usłyszeć zarzut zabójstwa - poinformował.

Pełnomocnik rodziny ofiary przekazał ponadto, że we wtorek prowadzona była kolejna sekcja zwłok. Jej wyniki będą dawały podstawę greckim prokuratorom do tego, żeby właściwie ukierunkować to śledztwo - powiedział.

Jego zdaniem "kluczowe dla wyjaśnienia sprawy jest to, co planuje podejrzany". Zakładam, że na pewnym etapie śledztwa, kolokwialnie mówiąc, otworzy się i zacznie rozmawiać. Dowody są chyba jednoznaczne. Z faktu, że postawiono mu zarzut, nie można wyciągać daleko idących wniosków, ale wydaje się, że te okoliczności są bezsporne - ocenił mec. Kowalewski.

Istotna jest kwestia ewentualnych współsprawców - kto pomagał, współpracował z podejrzanym, kto ukrywał ciało, kto mataczył w sprawie. To nie jest do końca jasne. Mam nadzieję, że szybko się wyjaśni, czy doszło do gwałtu zbiorowego - podkreślił.

Według jego wiedzy "osoby, które przewijają się przy tym zdarzeniu, mają zakaz opuszczenia wyspy i są na miejscu w dyspozycji greckich śledczych". Na razie są świadkami, ale ich status procesowy może się zmienić - powiedział pełnomocnik.

Według greckich mediów w dniu zaginięcia 27-latka spotkała pięciu mężczyzn z Pakistanu i Bangladeszu, z którymi piła alkohol. Około godz. 22.30 miała się spotkać ze swoim chłopakiem, również Polakiem, w barze niedaleko hotelu, w którym pracował. Na spotkanie nie przyszła, miała zadzwonić do chłopaka i powiedzieć, że jest pijana. Mówiła też, że jeden z mężczyzn odwiezie ją na motocyklu do hotelu. Później wysłała swoją lokalizację, ale - jak mówił mediom jej ojciec - oznaczone miejsce okazało się pustkowiem. Telefon dziewczyny był wyłączony. Chłopak zgłosił zaginięcie dziewczyny policji. Ciało młodej kobiety znaleziono w niedzielę ok. kilometra od domu 32-latka z Bangladeszu, aresztowanego wcześniej przez policję. Mężczyzna jest głównym podejrzanym. Nie przyznaje się do winy.

Mec. Kowalewski reprezentuje matkę Anastazji w Polsce, rodzina ma też pełnomocnika w Grecji. Postępowanie w sprawie morderstwa Anastazji będzie prowadzone dwutorowo. Strona polska może wystąpić z wnioskiem o przekazanie ścigania, ale zakładam, że to się może nie powieść z różnych przyczyn. Najważniejsza jest taka, że w interesie państwa greckiego jest jak najszybsze zakończenie tej sprawy, osądzenie sprawców i wykonanie kar, które niewątpliwie tam zapadną - powiedział.

W ocenie pełnomocnika postępowanie wszczęte w tej sprawie przez wrocławską prokuraturę jest uzależnione od tego, jaki materiał dowodowy przekaże nam strona grecka. Dotychczas przesłuchani zostali ojciec i brat zamordowanej. To było robocze przesłuchanie, żeby zainicjować śledztwo na terytorium Polski. Zebrano od nich zeznania na temat okoliczności, w jakich Anastazja pojechała do Grecji, co tam robiła i kiedy po raz ostatni mieli z nią kontakt - wyjaśnił mecenas.

Jak dodał, matka Anastazji wróciła już do Polski, ale na razie nie jest planowane jej przesłuchanie. Nie była naocznym świadkiem zdarzenia. Pojechała do Grecji, gdy córka została uznana za zaginioną. Na miejscu dowiedziała się, że Anastazja została zamordowana - zaznaczył.

W kraju jest też już partner Anastazji. Przez greckich śledczych został przesłuchany w charakterze świadka, mógł swobodnie opuścić wyspę. Jego udział w tym zdarzeniu wydaje się ograniczać do próby skontaktowania się z ofiarą - dodał mec. Kowalewski.