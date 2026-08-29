Dramatyczna noc pod Kijowem. Kilkadziesiąt osób zginęło w rosyjskim ostrzale

RMF24

Co najmniej 37 osób zginęło, a 42 zostały ranne na skutek nocnego, rosyjskiego ataku na rejon (powiat) buczański pod Kijowem. Wśród poszkodowanych są dzieci. Jak informuje szef władz obwodu kijowskiego Tymur Tkaczenko, bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć.

Wśród rannych jest co najmniej czworo dzieci, a wśród zabitych - przewodniczący hromady (gminy) Dmytriwka w obwodzie kijowskim Taras Didycz.

Około 400 osób zostało ewakuowanych z rejonu buczańskiego - dodał na Telegramie szef władz obwodu kijowskiego Tymur Tkaczenko.

Władze obwodu przekazały, że na miejscu trwa akcja ratunkowa, a także likwidowanie skutków ostrzału, eksplozji i pożaru.

Wybuchy w miejscowości Myła

Do dramatycznych wydarzeń doszło w miejscowości Myła, niedaleko Buczy. W piątkowy wieczór lokalne władze informowały o pożarze, który wybuchł w magazynach jednego z przedsiębiorstw. W wyniku eksplozji uszkodzone zostały także dom opieki oraz prywatne budynki mieszkalne. Na miejscu przez wiele godzin słychać było wybuchy.

Prokuratura generalna Ukrainy wszczęła już śledztwo w sprawie okoliczności wybuchu na terenie zakładu. Sprawdzane są także ewentualne zaniedbania urzędników obwodu kijowskiego.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotnim wpisie na Telegramie podkreślił, że amunicja nie może być składowana w pobliżu domów i innych budynków mieszkalnych. Zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za niedopełnienie obowiązków służbowych.

Atak na 10 obwodów Ukrainy

Ostatnia doba przyniosła kolejną falę rosyjskich ataków na Ukrainę. Wojska uderzyły w 10 z 24 obwodów kraju, w tym w regiony odeski, sumski i chersoński. Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje w Chersoniu, gdzie w wyniku ataku dronów zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Bezzałogowce uderzyły w kilka punktów miasta, w tym w placówkę medyczną.

Chersoń, położony blisko linii frontu, od wyzwolenia spod rosyjskiej okupacji pod koniec 2022 roku, regularnie doświadcza ostrzałów i ataków z powietrza. Władze regionu alarmują, że Rosjanie prowadzą tam tzw. „ludzkie safari” – celowe polowania na cywilów z użyciem dronów FPV.