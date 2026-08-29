Dramatyczna noc pod Kijowem. Co najmniej 27 zabitych w rosyjskim ostrzale

RMF24

Co najmniej 27 osób zginęło, a 42 zostały ranne na skutek nocnego, rosyjskiego ataku na rejon (powiat) buczański pod Kijowem. Wśród poszkodowanych są dzieci. Jak informuje szef władz obwodu kijowskiego Tymur Tkaczenko, bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć.

Eksplozje, pożary i dramatyczna akcja ratunkowa

Do tragicznych wydarzeń doszło w miejscowości Myła, nieopodal miasta Bucza. Jak relacjonuje portal Ukrainska Prawda, na terenie jednego z przedsiębiorstw wybuchł pożar, któremu towarzyszyły potężne detonacje.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, policja oraz ekipy techniczne.

Akcja ratunkowa trwa nieprzerwanie – ratownicy walczą z ogniem, przeszukują gruzowiska i udzielają pomocy rannym.

Utrudnienia i zagrożenie dla mieszkańców

W wyniku ataku i powstałych zniszczeń wstrzymano ruch na odcinku kluczowej trasy M-06 Kijów-Czop, co dodatkowo utrudnia działania służb oraz ewakuację poszkodowanych. Władze apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.

Władze ostrzegają: Bilans ofiar może wzrosnąć

Tymur Tkaczenko nie ukrywa, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Akcja ratunkowa trwa, a służby przeszukują kolejne zniszczone budynki. Wśród rannych jest czworo dzieci, co dodatkowo potęguje dramat całej sytuacji.

Ukraina pod ostrzałem – sytuacja wciąż napięta

Rosyjskie ataki na ukraińskie miasta i wsie nie ustają, a tragiczne wydarzenia w rejonie buczańskim są kolejnym dowodem na eskalację konfliktu.

Społeczność międzynarodowa z niepokojem obserwuje rozwój sytuacji, a mieszkańcy regionu liczą na szybkie wsparcie i pomoc.