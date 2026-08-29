Dramatyczna noc pod Kijowem. Co najmniej 27 zabitych w rosyjskim ostrzale

Eksplozje, pożary i dramatyczna akcja ratunkowa
Do tragicznych wydarzeń doszło w miejscowości Myła, nieopodal miasta Bucza. Jak relacjonuje portal Ukrainska Prawda, na terenie jednego z przedsiębiorstw wybuchł pożar, któremu towarzyszyły potężne detonacje.
Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, policja oraz ekipy techniczne.
Akcja ratunkowa trwa nieprzerwanie – ratownicy walczą z ogniem, przeszukują gruzowiska i udzielają pomocy rannym.
Utrudnienia i zagrożenie dla mieszkańców
W wyniku ataku i powstałych zniszczeń wstrzymano ruch na odcinku kluczowej trasy M-06 Kijów-Czop, co dodatkowo utrudnia działania służb oraz ewakuację poszkodowanych. Władze apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
Władze ostrzegają: Bilans ofiar może wzrosnąć
Tymur Tkaczenko nie ukrywa, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Akcja ratunkowa trwa, a służby przeszukują kolejne zniszczone budynki. Wśród rannych jest czworo dzieci, co dodatkowo potęguje dramat całej sytuacji.
Ukraina pod ostrzałem – sytuacja wciąż napięta
Rosyjskie ataki na ukraińskie miasta i wsie nie ustają, a tragiczne wydarzenia w rejonie buczańskim są kolejnym dowodem na eskalację konfliktu.
Społeczność międzynarodowa z niepokojem obserwuje rozwój sytuacji, a mieszkańcy regionu liczą na szybkie wsparcie i pomoc.