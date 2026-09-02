Dramat w Odessie po rosyjskim ataku. Zniszczone budynki, ranni, płonące samochody

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W nocy z wtorku na środę w wyniku ataków Rosji uszkodzona została infrastruktura oraz budynki mieszkalne w ukraińskiej Odessie. Poinformował o tym na Telegramie Serhij Łysak, szef miejskiej administracji wojskowej. Na razie wiadomo, że rannych jest co najmniej osiem osób, w tym dziecko.

Zniszczenia w Odessie po ataku Rosji 2 września 2026 roku, fot. Serhij Łysak

Zniszczenia w Odessie po ataku Rosji 2 września 2026 roku, fot. Serhij Łysak / materiały udostępnione

Armia rosyjska zaatakowała tej nocy Odessę

W nocy 2 września wojska Putina zaatakowały z powietrza Odessę nad Morzem Czarnym - trzecie co wielkości, po Kijowie i Charkowie, miasto w Ukrainie.

Wcześniej Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegały przed zagrożeniem użycia przez Rosję broni balistycznej z południa.

Serhij Łysak, szef miejskiej administracji wojskowej poinformował na komunikatorze Telegram, że w wyniku rosyjskiego ataku co najmniej osiem osób zostało rannych, w tym dziecko. Wśród zniszczonych obiektów w mieście znalazł się m.in. 24-piętrowy budynek mieszkalny. Uszkodzonych lub spalonych jest zostało również wiele samochodów.

Odessa; 2 września 2026; fot. Serhij Łysak / materiały udostępnione

Odessa; 2 września 2026; fot. Serhij Łysak / materiały udostępnione

Dzień wcześniej, 1 września prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin na konferencji prasowej po szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Biszkeku oskarżył o terroryzm Ukrainę i wydał swoim wojskom rozkaz zaatakowania ukraińskiego sektora energetycznego.

W związku z atakami na Federację Rosyjską, rosyjskie siły zbrojne otrzymały rozkaz przygotowania i przeprowadzenia masowych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. Uderzają w nasze - otrzymają odpowiedź - powiedział Putin.

Jak przypomina Ukraińska Prawda, również 1 września prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w przemówieniu, że niebo nad Rosją staje się coraz bardziej niebezpieczne, ostrzegając wszystkie linie lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej.