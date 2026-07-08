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Dramat w niemieckiej szkole. Padł strzał, potem 16-latek wyjął nóż

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 lipca (21:50)

Do dramatycznych wydarzeń doszło w środę w szkole w Schongau w Górnej Bawarii w Niemczech. Dwie 13-letnie uczennice zostały poważnie ranne. Napastnik został ujęty przez nauczycieli i policjantów. To 16-letni Chorwat, do szkoły przyszedł z bronią palną i nożem.

Dramat w niemieckiej szkole. Padł strzał, potem 16-latek wyjął nóż
Policjanci przed szkołą w Schongau. Fot. MICHAELA STACHE /AFP/East News
  • W szkole Welfen-Gymnasium w Schongau doszło do ataku, w wyniku którego dwie 13-letnie uczennice zostały poważnie ranne.
  • Sprawca został obezwładniony przez nauczycieli i policjantów.
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Do ataku doszło w środę około godz. 12:50 na terenie Welfen-Gymnasium w Schongau, 12-tysięcznym miasteczku w zachodniej części Górnej Bawarii. Dwie dziewczynki, uczennice szkoły, otrzymały ciosy nożem. Z ranami kłutymi zostały przetransportowane śmigłowcem do szpitala. Wieczorem policja poinformowała, że ich stan nie jest już krytyczny.

Za atak odpowiada, wszystko na to obecnie wskazuje, jedna osoba: 16-letni obywatel Chorwacji. Udało się go zatrzymać.

Co wydarzyło się w szkole w Schongau?

Według federalnego ministra spraw wewnętrznych Alexandra Dobrindta nastolatek oprócz noża miał ze sobą broń palną. 

Sprawca zbliżył się do szkoły średniej z bronią palną i oddał jeden strzał, który nikogo nie zranił – powiedział Dobrindt, cytowany przez stację Welt.

Po pierwszym strzale broń zacięła się, 16-latek nie mógł oddać kolejnych strzałów. Wtedy wyjął nóż i zaatakował dwie przypadkowe uczennice.

Po ataku rzucił się do ucieczki. Obezwładnili go nauczyciele i policjanci po 17 minutach od ataku.

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Minister spraw wewnętrznych Niemiec Joachim Herrmann poinformował, że 16-latek mieszkał z rodzicami i był wcześniej leczony psychiatrycznie. Jest byłym uczniem tej szkoły – napisał „Bild”.

Początkowo nie było jasne, czy sprawca działał sam. Policja rozmieściła patrole w pobliżu Welfen-Gymnasium. Mieszkańców miasta poproszono o unikanie tej okolicy. W remizie strażackiej utworzono punkt kontaktowy dla krewnych i rodziców uczniów.

„Obecnie zakładamy, że sprawca działał sam. Nic nie wskazuje na to, by miał wspólników” – poinformowała policja regionu Górna Bawaria Południowa na platformie X.

Źródło: RMF24
Tagi: Niemcy

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