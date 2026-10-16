Dramat podróżnych we Włoszech. Nagła awaria sparaliżowała lotniska

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Pasażerowie w całych Włoszech musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami na lotniskach – przekazała agencja Reutera. Awaria techniczna systemu kontroli ruchu lotniczego doprowadziła do licznych opóźnień i odwołanych lotów. Sytuacja została opanowana dopiero po kilku godzinach. Nie był to sabotaż ani cyberatak.

Problemy techniczne w całej Italii

W piątek podróżni korzystający z włoskich lotnisk napotkali poważne trudności. Przyczyną była awaria w sieci transmisji danych obsługującej usługi kontroli ruchu lotniczego.

Firma ENAV, odpowiedzialna za zarządzanie ruchem lotniczym we Włoszech, poinformowała, że po wykryciu nieprawidłowości w systemie wprowadzono tymczasowe ograniczenia przepustowości ruchu. Miało to na celu zapewnienie bezpieczeństwa operacji lotniczych w trakcie usuwania usterki.

Setki odwołanych i opóźnionych lotów

Według danych firmy analitycznej Cirium, do godziny 12:00 odwołano 192 loty. Ponadto jedynie około 31 proc. rejsów wystartowało punktualnie z włoskich lotnisk. Największe utrudnienia odnotowano na lotnisku Malpensa w Mediolanie, gdzie odsetek punktualnych startów spadł do 25 proc., oraz na rzymskim Fiumicino – 28 proc. rejsów wystartowało zgodnie z harmonogramem.

Około godziny 15:25 udało się przywrócić pełną przepustowość operacyjną systemu. Władze zapewniły, że incydent nie był wynikiem sabotażu ani cyberataku.