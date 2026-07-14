Dramat nad Adriatykiem. 76-latek zmarł w wodzie, żona dostała zawału

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Wakacyjny wypoczynek słowackiej rodziny nad Adriatykiem zakończył się dramatem. 76-letni turysta zmarł podczas kąpieli w morzu, a jego żona doznała poważnego zawału serca na skutek szoku. Chwilę później kolejny członek rodziny trafił do szpitala po omdleniu. Tragiczne wydarzenia na plaży w Bibione pokazują, jak niebezpieczne mogą być ekstremalne upały, zwłaszcza dla osób starszych.

Tragiczny finał wakacji w Bibione: Słowacka rodzina dotknięta serią dramatycznych zdarzeń

Letni wypoczynek nad Adriatykiem miał być dla słowackiej rodziny czasem relaksu i odpoczynku. Niestety, pobyt na popularnej plaży w Bibione we Włoszech zakończył się dramatem, który wstrząsnął zarówno turystami, jak i lokalną społecznością. 76-letni Słowak podczas kąpieli w morzu doznał nagłego zawału serca. Mimo natychmiastowej reakcji ratowników i szybkiej pomocy medycznej, mężczyzny nie udało się uratować.

Szok i walka o życie żony

Tragedia rozegrała się na oczach żony zmarłego. Kobieta była świadkiem dramatycznej akcji reanimacyjnej swojego męża. Potężny szok psychiczny wywołał u niej poważny zawał serca. Sytuacja była na tyle poważna, że ratownicy musieli natychmiast przetransportować ją śmigłowcem do szpitala w Treviso. Jej stan określono jako krytyczny.

Kolejny członek rodziny w szpitalu

Na tym dramatyczne wydarzenia się nie skończyły. Jak informuje słowacki portal informacyjny Netky, chwilę po przewiezieniu kobiety do szpitala, zasłabł kolejny członek tej samej rodziny – również Słowak w wieku powyżej 70 lat. Mężczyzna także trafił do szpitala.

Reakcja służb i stanowisko władz

Informację o śmierci słowackiego obywatela potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Słowacji. Resort zapewnił, że jest gotowy udzielić niezbędnej pomocy konsularnej, jednak ze względu na ochronę danych osobowych i brak zgody poszkodowanych, nie udzielono szczegółowych informacji na temat tragedii.

Ekstremalne upały zagrożeniem dla seniorów

Włoskie media podkreślają, że tego lata na wybrzeżu Wenecji dochodzi do wielu przypadków nagłych zachorowań i zgonów spowodowanych wysokimi temperaturami. Ekstremalne upały, gwałtowne zmiany pogody i intensywne nasłonecznienie stanowią szczególne zagrożenie dla osób starszych oraz osób z chorobami serca. Tragedia w Bibione jest kolejnym ostrzeżeniem dla turystów, by zachować szczególną ostrożność podczas upałów, zwłaszcza podczas aktywności fizycznej na plaży i w wodzie.

Apel o ostrożność podczas wakacji

Eksperci i służby ratunkowe apelują do wszystkich turystów, szczególnie seniorów, o rozwagę i unikanie przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia. Zaleca się także regularne nawadnianie organizmu oraz korzystanie z cienia i chłodniejszych miejsc. Wakacje nad morzem mogą być nie tylko czasem relaksu, ale i poważnym zagrożeniem dla zdrowia, jeśli nie zachowamy ostrożności.