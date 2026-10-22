Dotąd atakował głównie bydło. Nie żyje pacjent zakażony wirusem Shamondy

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Francuskie władze sanitarno-epidemiologiczne poinformowały w czwartek, że po raz pierwszy wykryły u człowieka wirusa Shamondy, zazwyczaj atakującego zwierzęta hodowlane, a zakażony pacjent zmarł. Zapewniono jednak, że obecnie nie dostrzeżono zagrożenia dla ogółu społeczeństwa.

Wirus Shamondy to ortobunawirus, który atakuje przede wszystkim zwierzęta hodowlane, zwłaszcza bydło. Jest przenoszony przez owady, głównie muchówki.

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Jak poinformował francuski rząd, do tej pory uważano, że wirus ten nie przenosi się na ludzi. Najbardziej prawdopodobną hipotezą jest to, że pacjent mógł zarazić się we wschodniej Francji, gdzie wirus krążył wśród zwierząt wiosną i latem.

Wirusa po raz pierwszy zidentyfikowano w Nigerii w połowie lat 60. XX wieku, a od tego czasu sporadycznie wykrywano go u zwierząt w Afryce i Japonii. W tym roku rozprzestrzenia się on w kilku krajach europejskich.