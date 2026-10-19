Dostała misję stworzenia rządu, choć nie chce być premierem

RMF24

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Nie widać końca powyborczego kryzysu w Szwecji. Nowego rządu wciąż nie ma. W poniedziałek misję jego utworzenia otrzymała liderka niewielkiej Partii Centrum, Elisabeth Thand Ringqvist.

Elisabeth Thand Ringqvist, otrzymała od przewodniczącego parlamentu zadanie utworzenia rządu Szwecji. Polityczka oznajmiła, że jej ambicją nie jest bycie premierem.

Sformułowania „kandydatka na premiera” unikał też na konferencji prasowej szef parlamentu Andreas Norlen z centroprawicowej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej.

Tydzień na negocjacje

Thand Ringqvist opowiada się za „rządem środka”, czyli bez udziału skrajnych ugrupowań: Partii Lewicy oraz prawicowych Szwedzkich Demokratów. Taka koalicja wymagałaby dużych kompromisów ze strony socjaldemokratów oraz partii centroprawicowych. Niejasne jest, czy są one na to gotowe.

Alternatywą jest dołączenie Partii Centrum do bloku partii prawicowych. W tym przypadku jednak istnieją duże różnice programowe, przede wszystkim w kwestii migracji, między liberalną Partią Centrum a antyimigranckimi Szwedzkimi Demokratami.

Thand Ringqvist na negocjacje otrzymała tydzień, ich rezultat ma przedstawić przewodniczącemu parlamentu do 26 października.

Szwecja wciąż bez rządu

Szwecja od ponad miesiąca nie ma rządu po wyborach z 13 września. W czwartek parlament sprzeciwił się wyborowi na szefową rządu liderki socjaldemokratów Magdaleny Andersson.

Partia Robotnicza-Socjaldemokraci wygrała wybory i wraz z pozostałymi dotychczasowymi partiami opozycyjnymi, Partią Lewicy, Partią Centrum i Partią Ochrony Środowiska-Zielonymi, posiada niewielką większość w parlamencie, łącznie 176 mandatów.

Ugrupowania te jednak nie mogą porozumieć się, co do kształtu przyszłego rządu. Osią konfliktu jest spór o program gospodarczy, a zwłaszcza wysokość podatków, między Partią Lewicy a Partią Centrum. Partia Lewica chce mieć własnych ministrów w rządzie, ale Partia Centrum się temu sprzeciwia.

Będą kolejne wybory?

W parlamencie Szwecji mogą odbyć się jeszcze trzy głosowania nad kandydaturą premiera, po czym automatycznie rozpisane zostaną przedterminowe wybory.

Obowiązki premiera pełni dotychczasowy szef rządu Ulf Kristersson z centroprawicowej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej, który formalnie podał się do dymisji.

Thand Ringqvist ma 54 lata, jest ekonomistką po Wyższej Szkole Handlowej w Sztokholmie; w 1993 r. uczyła się języka rosyjskiego w Petersburgu.