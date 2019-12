Kontrolowana przez demokratów komisja wywiadu Izby Reprezentantów USA przegłosowała raport, w którym stwierdzono, że Donald Trump nadużył urzędu prezydenta dla swej korzyści, zabiegając o zagraniczną pomoc w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Za raportem opowiedziało się 13 członków komisji, przeciwnych było dziewięciu. Komisja opublikowała treść dokumentu już wcześniej we wtorek; głosowanie stanowiło jedynie formalność.

Donald i Melania Trump / ANDY RAIN / POOL / PAP/EPA

Jak napisano w raporcie, dochodzenie ws. ewentualnego impeachmentu prezydenta USA "ujawniło trwające miesiącami zabiegi" Trumpa, by "użyć mocy swojego urzędu" do zabiegania o "zagraniczną ingerencję" dla jego własnej korzyści w wyborach prezydenckich w 2020 roku.

Dokument zarzuca Trumpowi, że ten uzależniał pomoc wojskową dla Ukrainy od publicznego ogłoszenia przez władze w Kijowie dwóch śledztw, które miały być korzystne dla jego wyborczej kampanii. Prezydent USA miał też - według dokumentu - utrudniać śledztwo Izby Reprezentantów i instruować świadków i agencje rządowe, by ignorowały wezwania pod rygorem kary do złożenia dokumentów i zeznań.



Biały Dom: Raport nie zawiera żadnych dowodów

W reakcji na raport Biały Dom ogłosił we wtorek, że nie zawiera on "żadnych dowodów" świadczących przeciwko Trumpowi. Wcześniej w poniedziałek raport opublikowali republikanie. Ich zdaniem w trakcie śledztwa Izby Reprezentantów nie udowodniono, że w postępowaniu Trumpa wobec Kijowa było coś nagannego.



To kontrolowana przez demokratów komisja sprawiedliwości Izby Reprezentantów zadecyduje, jakie dokładnie zarzuty postawić Trumpowi. Obie partie czeka w niej gorąca debata - przewiduje "New York Times".



Aby postawić prezydenta przed sądem Kongresu, zarzuty opracowane i przyjęte przez komisję sprawiedliwości muszą zostać przyjęte zwykłą większością głosów podczas głosowania całej Izby Reprezentantów. Oczekuje się, że może do niego dojść jeszcze przed Bożym Narodzeniem.



Następnie - zgodnie z procedurą - o impeachmencie prezydenta decydować będzie Senat USA. Do usunięcia go z urzędu potrzebne jest 67 głosów w tej stuosobowej amerykańskiej izbie wyższej. Przewagę mają w niej republikanie.