„Dom prawem człowieka”. Portugalczycy żądają niższych cen wynajmu mieszkań

Demonstranci nie kryli swojego oburzenia. Wznosili hasła: „Mieszkania dla wszystkich!”, „Dom prawem człowieka!” oraz „Trzeba zwalczyć spekulację!”.
Organizatorzy szacują, że tylko w Lizbonie protestowało około 25 tysięcy osób.
Uczestnicy podkreślali, że średnie ceny wynajmu w stolicy przekraczają już 21 euro za metr kwadratowy, co sprawia, że dla wielu mieszkańców własne lokum staje się nieosiągalne.
Rząd pod ostrzałem krytyki
W rozmowie z mediami Joao Peixoto, jeden z protestujących i działacz społeczny, nie szczędził słów krytyki pod adresem centroprawicowego rządu premiera Luisa Montenegro.
Portugalskim władzom brakuje pomysłu i chęci do działania na rzecz poprawy sytuacji wielu mieszkańców naszego kraju, których nie stać nie tylko na własne mieszkanie, ale również na wynajem – mówił Peixoto.
Dla wielu sobotni protest był „czerwoną kartką” dla rządu.
Policja reaguje na protesty
Choć sobotnie demonstracje przebiegły pokojowo, w poprzednich dniach interweniowała policja. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tłumaczyło użycie siły próbami rozstawiania namiotów na placach przez protestujących. Mimo to, organizatorzy zapewniają, że protesty odbywają się zgodnie z prawem i w duchu pokojowym.
Nie tylko Lizbona stała się areną społecznego buntu. W sobotę podobne manifestacje odbyły się także w Bradze, Coimbrze i Aveiro. Młodzi Portugalczycy domagają się realnych działań ze strony władz i podkreślają, że problem wysokich cen wynajmu dotyka coraz większej części społeczeństwa.