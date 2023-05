W całych Niemczech od dziś działa bilet miesięczny za 49 euro pozwalający na przejazdy transportem lokalnym - autobusami, tramwajami, metrem - oraz pociągami lokalnymi i regionalnymi. Nowy bilet na maj kupiło już ponad trzy miliony osób - informuje stowarzyszenie niemieckich firm transportowych (VDV).

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Dobrej podróży z biletem Deutschlandticket! Cieszy mnie wielkie zainteresowanie tym ważnym projektem modernizacyjnym. To prosta i niedroga oferta, która czyni transport publiczny bardziej atrakcyjnym i pomaga nam osiągnąć cele klimatyczne" - napisał kanclerz Olaf Scholz na Twitterze w poniedziałek rano.

Nowym biletem może być zainteresowanych nawet 16 mln spośród 84 mln mieszkańców Niemiec - szacuje VDV.

Program Deutschlandticket jest dofinansowany przez budżet federalny oraz władze krajów związkowych. Uzgodnienie mechanizmu jego finansowania było przedmiotem wielomiesięcznych debat i opóźniło wprowadzenie nowego biletu.

Głównym celem programu jest zachęcenie pasażerów do korzystania z transportu publicznego, co ma pozytywnie przełożyć się na środowisko, a także uczynienie go bardziej przystępnym cenowo, by przynieść ulgę w czasach rosnącej inflacji.

Niska cena nie wystarczy, by Niemcy porzucili auta?

Deutschlandticket jest uznawany za kontynuację wprowadzonego latem 2022 r. biletu miesięcznego na koleje regionalne i lokalne za 9 euro. Z tej obowiązującej przez czerwiec, lipiec i sierpień oferty skorzystało wówczas 52 mln pasażerów, a zainteresowanie przerosło możliwości przewoźników - przypomina agencja AFP.

Spodziewamy się wzrostu popytu, ale stopniowego; nie nastąpi on nagle 1 maja, to inna sytuacja niż w zeszłym roku, gdy bilet za 9 euro obowiązywał tylko trzy miesiące - powiedziała Evelyn Palla z zarządu kolei Deutsche Bahn. Dodała, że największego zainteresowania Deutschlandticket należy się spodziewać w dużych aglomeracjach z gęstą siecią transportu publicznego.

Organizacje zajmujące się ochroną środowiska obawiają się, że nowy bilet może jednak nie przekonać zbyt wiele osób do trwałej przesiadki z samochodów do autobusów i pociągów - zauważa agencja dpa. Niska cena biletu to tylko jeden z czynników, ważna jest też dobra oferta i regularne połączenia - zaznaczają ekolodzy.