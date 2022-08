​Po zgładzeniu przywódcy Al-Kaidy Ajmana al-Zawahiriego amerykański Departament Stanu wezwał obywateli USA na całym świecie do wzmożonej czujności, uzasadniając to groźbą odwetu za śmierć lidera terrorystycznej organizacji - poinformowała we wtorek agencja Reutera, cytując komunikat władz USA.