Gazociąg Nord Stream 2 musi zostać powstrzymany, a prezydent Biden myli się, myśląc, że może zrównoważyć podtrzymanie dobrych stosunków z Niemcami z ryzykiem, które projekt stwarza dla bezpieczeństwa Europy - powiedział kongresmen Demokratów Ruben Gallego. Według portalu Axios jego zdanie podzielają inni Demokraci.

Kongresmen Demokratów: Prezydent Biden popełnił błąd ws. Nord Stream 2 / SHAWN THEW/POOL / PAP/EPA

Nord Stream 2 będzie kolejną bronią w arsenale Rosji i musimy go zatrzymać zanim naprawdę zacznie działać - powiedział Gallego cytowany przez Axios. Dodał, że Biden błędnie twierdzi, że porozumienie z Niemcami ws. gazociągu może zrównoważyć ryzyko stwarzane przez NS2 dla bezpieczeństwa Ukrainy i Europy.



Kongresmen był w delegacji Izby Reprezentantów, która w weekend odwiedziła Ukrainę i apelowała o wysłanie do Kijowa dodatkowych dostaw broni.





Apel o dostarczenie broni Ukrainie