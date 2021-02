Frakcja europejskich liberałów w Parlamencie Europejskim „Odnówmy Europę" chce, aby jeszcze w marcu odbyła się w europarlamencie debata na temat praworządności oraz mechanizmu warunkowości - ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.

W marcu odbędą się dwie debaty na temat praworządności w Polsce. We wtorek 9 marca - w sprawie tzw. stref LGBT oraz następnego dnia o wolności mediów w Polsce w kontekście proponowanego przez polskie władze podatku od reklam.



Jednak, jak wyjaśnił korespondentce RMF FM rzecznik liberałów Luc Vernet, proponowana przez liberałów debata nie dotyczy tylko Polski. Chodzi o nowy mechanizm warunkowości, który umożliwia odbieranie pieniędzy z budżetu UE na lata 2021-2027 za łamanie zasad państwa prawa.

Polska i Węgry wynegocjowały na szczycie w grudniu, że będzie on stosowany dopiero po tym, jak na temat jego zgodności z unijnym prawem wypowie się TSUE. Liberałowie uważają jednak, że mechanizm powinien być stosowany już od 1 stycznia. Dlatego chcą debaty i zamierzają naciskać na Komisję Europejską, by - nie zwlekając - zaczęła go stosować.

Poprosimy o debatę wraz z rezolucją Parlamentu Europejskiego. Komisja Europejska musi przyjść i wyjaśnić swoje działania - jako strażniczka traktatów, oczekujemy, że komisja podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić pełne stosowanie rozporządzenia - powiedział szef liberałów Dacian Ciolos.

Liberałowie twierdzą, że są dowody na korupcyjne działania w niektórych krajach członkowskich. Polska z kolei zamierza opóźniać stosowanie tego mechanizmu i prawdopodobnie dopiero w marcu, tuż przed wygaśnięciem terminu, zaskarży ten mechanizm do TSUE.

Jeśli, jak informowano, rozporządzenie zostanie zakwestionowane w najbliższych dniach, Renew Europe wezwie do przyspieszonej procedury (w TSUE - przyp. red.) i zapewni, że parlament wykorzysta wszystkie dostępne narzędzia i zrobi wszystko, co konieczne, aby bronić prawa państwowego w Europie. I oczekujemy, że Komisja Europejska zrobi to samo - odpowiada Ciolos na doniesienia z Polski.