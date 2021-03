W sprawie zmiany czasu zegar stoi w miejscu - oznajmił w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer. Był on pytany, kiedy w UE przestaną obowiązywać sezonowe zmiany czasu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Najnowsze informacje są takie, że zmiana czasu ma mieć miejsce 28 marca - żartował rzecznik KE ds. zdrowia Stefan de Keersmaecker. Dał w ten sposób do zrozumienia, że od głosowania w Parlamencie Europejskim nad nową dyrektywą, czyli od marca 2019 roku - nic się ws. zmiany czasu nie zmieniło.

Jak wiadomo, Komisja zaproponowała rezygnację z sezonowych zmian czasu we wrześniu 2018 roku. Propozycja ta została sformułowana na prośbę obywateli, po rezolucji PE, a także w oparciu o szereg badań naukowych. Komisja Europejska także doszła wówczas do wniosku, że to państwa członkowskie powinny zdecydować, jaki czas ma obowiązywać na stałe: zimowy czy letni. Piłka jest zatem po stronie państw członkowskich, to do nich należy znalezienie wspólnego stanowiska w Radzie UE - oświadczył de Keersmaecker.



Jeśli chodzi o zmianę czasu, zegar stoi w miejscu - spuentował Mamer.

Koniec ze zmianą czasu?

Projekt nowelizacji dyrektywy przyjęty przez PE w marcu 2019 r. przewiduje, że ostatnia zmiana czasu w UE miałaby miejsce w 2021 roku.

Państwa UE, które zdecydują się na zachowanie czasu letniego, powinny dokonać ostatniej zmiany czasu w ostatnią niedzielę marca 2021 roku, a te, które wolą utrzymać swój standardowy (zimowy) czas, mogą przestawić zegary w ostatnią niedzielę października 2021 roku.



Jeśli Komisja Europejska uzna, że przewidywane ustalenia czasowe mogłyby znacząco i trwale utrudnić prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku, będzie mogła przedłożyć wniosek o przesunięcie terminu stosowania dyrektywy o maksymalnie 12 miesięcy - stwierdzono w projekcie.

Ostatecznie jednak - z powodu pandemii koronawirusa - dyskusja na ten temat ustała. Pozostaje nam więc pogodzić się - przynajmniej na razie - ze zmianą czasu dwa razy do roku.





Zmiana czasu w marcu 2021 roku

W tym roku z czasu zimowego na letni przejdziemy dokładnie z soboty 27 marca na niedzielę 28 marca.

O godzinie 2:00 powinniśmy przesunąć wskazówki na 3:00.