Co z ukraińskimi uchodźcami w Polsce po zakończeniu wojny? Tego chce większość z nich

RMF24

Ponad 50 procent uchodźców ukraińskich w Polsce chce powrócić po zakończeniu wojny z Rosją do swojej ojczyzny – wynika z sondażu ukraińskiej pracowni Rating Group. W najbliższym czasie gotowych jest wrócić 8 proc. respondentów.

Co planują Ukraińcy po zakończeniu wojny?

Wyniki sondażu Rating Group opublikowano w piątek. Badanie przeprowadzono w sierpniu wśród Ukraińców w Polsce.

„Powrót do Ukrainy deklaruje 51 proc. ankietowanych uchodźców przebywających w Polsce, jednak większość odkłada tę decyzję do zakończenia wojny” – podała pracownia Rating Group.

Wyjaśniła, że w najbliższym czasie gotowych jest wrócić 8 proc. respondentów, a po zakończeniu wojny – 43 proc. Powrotu nie planuje 26 proc., natomiast 23 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

To warunkuje decyzję o powrocie

71 proc. badanych uznało, że głównym warunkiem, który sprzyja decyzji o powrocie, jest bezpieczeństwo i stabilność w Ukrainie.

Rating Group przeprowadziła badanie w dniach 21-25 sierpnia metodą sondażu online. Uczestniczyło w nim 1000 osób, które wyjechały z Ukrainy w związku z wojną z Rosją.