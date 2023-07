Bliscy i znajomi niepokoją się o los Andrzeja Poczobuta. Alarmują, że od trzech tygodni nie ma kontaktu z polskim dziennikarzem i działaczem mniejszości polskiej na Białorusi uwięzionym przez reżim Łukaszenki.

Andrzej Poczobut/ Zdj. archiwalne / Rafał Guz / PAP

Poczobut od początku lipca przebywa w kolonii karnej w Nowopołocku.

Kontakt z nim urwał się 6 lipca, gdy doszedł ostatni list. To niepokoi, bo Andrzeja Poczobuta pozbawiono jakiegokolwiek kontaktu ze światem. Obawiamy się, że trzeci tydzień jest w izolatce. To może wynikać z jego ostatniego listu - mówił wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.



Zaniewski mówił, że z informacji, jakie uzyskano Poczobut przebywa w izolatce, jest w nim po raz trzeci. Jak wyjaśnił, do można tam trafić maksymalnie na 10 dni. Poczobut był już w nim dwa razy, teraz trafił tam po raz trzeci.

To wszystko nas niepokoi, wiedząc, że Andrzej ma problemy ze zdrowiem, ma problemy z sercem i nie wiemy, czy dostarczają mu tam leki czy nie - mówił Zaniewski. Podkreślił, że w kontekście tego, co się stało z Alesiem Puszkinem i co się dzieje w koloniach karnych na Białorusi "to wszystko nas bardzo mocno niepokoi". Dodał, że we wtorek nie został wpuszczony do Poczobuta adwokat, a - jak wskazał - nawet będąc w izolatce więzień ma do tego prawo.



Andrzej Poczobut przebywa w więzieniu od 28 miesięcy. Obecnie na Białorusi jest 1,5 tys. więźniów politycznych.