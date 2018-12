Jednorazowa świąteczna premia w wysokości do tysiąca euro dla najmniej zarabiających pracowników, natychmiastowe zlikwidowanie podatku lokatorskiego i zniesienie opodatkowania godzin nadliczbowych - takie obietnice ma złożyć - według przecieków do mediów - prezydent Emmanuel Macron w wieczornym przemówieniu do narodu w celu położenia kresu fali protestów "żółtych kamizelek".

