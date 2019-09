Dotarliśmy do dokumentu z tajnego spotkania w PE. Wiemy konkretnie, jakich wyjaśnień chce od Janusza Wojciechowskiego komisja ds. prawnych Parlamentu Europejskiego. Komisja ta badała wczoraj deklaracje majątkowe wszystkich kandydatów na komisarzy pod kątem ewentualnego konfliktu interesów. Komisja musi stwierdzić, że nie ma takiego konfliktu by kandydat został dopuszczony do przesłuchania w PE.

REKLAMA