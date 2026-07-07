Cmentarz wielkości miasta. Wstrząsające zdjęcia lotnicze z Wenezueli

Cmentarz wielkości miasta i setki bezimiennych grobów
Liczba ofiar śmiertelnych dwóch wstrząsów sejsmicznych, które nawiedziły Wenezuelę, wzrosła do 3 535. Część ciał jest niezidentyfikowana. 16 740 osób zostało rannych – wynika z zaktualizowanych oficjalnych danych.
Ponad 17 000 straciło dach nad głową. Władze nie podały liczby osób wciąż zaginionych pod zwałami gruzu, jednak ONZ szacuje, że los nawet 50 000 osób pozostaje nieznany.
Potężne trzęsienia ziemi z 24 czerwca zrównały z ziemią całe dzielnice w stanie La Guaira, położonym na północ od stolicy kraju, Caracas. Skalę tragedii ukazują zdjęcia lotnicze wykonane 6 lipca przedstawiają wykopywane kwatery na trumny tylko niezidentyfikowanych ofiar - na terenie przy cmentarzu La Esperanza w Carayaca w stanie La Guaira, na północny wschód od Caracas. Wyznaczony przez władze obszar zajmuje powierzchnię ponad dwóch hektarów.
Opublikowano również zdjęcia pojedynczych krzyży i kamieni. Agencja AFP - Agence France-Presse, cytując mieszkańca miejscowości - podała, że groby „oznaczono numerami kwater oraz kodem”, aby w przyszłości można było je zidentyfikować.