W ocenie Komisji Europejskiej Chorwacja spełniła kryteria, by przystąpić do strefy Schengen. Ostateczna decyzja należy do państw UE, które muszą być w tej sprawie jednomyślne.

Split na zdjęciu ilustracyjnym / foto. pixabay /

Komisja Europejska uznała, że Chorwacja podjęła niezbędne środki, aby zapewnić warunki do pełnego stosowania zasad i standardów Schengen. Bruksela już wcześniej oceniła, że Zagrzeb w pełni wdrożył przepisy Schengen w dotyczące ochrony danych, współpracy policyjnej, wspólnej polityki wizowej, powrotów, Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), a także regulacji dotyczących broni palnej i współpracy sądowej w sprawach karnych.

We wtorek doszło do tego potwierdzenie, że Chorwacja podjęła niezbędne środki, by zapewnić, że spełnione są warunki stosowania przepisów w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi.

W ocenie Brukseli Chorwacja trzyma się też zobowiązań podjętych w negocjacjach akcesyjnych, dotyczących wymiaru sprawiedliwości i poszanowania praw podstawowych.

Wtorkowa ocena oznacza, że Komisja Europejska zwraca się do państw członkowskich, by te podjęły decyzję w sprawie włączenia Chorwacji do strefy Schengen. Na razie nie jest jasne, kiedy mógłby się to stać, bo do decyzji takiej potrzeba jednomyślności państw członkowskich.

Schengen to największy obszar swobodnego podróżowania na świecie. To jedno z największych, jeśli nie największe osiągnięcie europejskiej integracji. Daje ono przywileje, ale wiąże się też z ogromną odpowiedzialnością. Dołączenie do tego klubu nie jest czymś prostym i wszyscy o tym w Europie wiedzą - oświadczył na konferencji prasowej w Strasburgu unijny komisarz ds. wewnętrznych Dimitris Awramopulos.

Układ z Schengen z 1985 roku zniósł kontrole na granicach wewnętrznych państw europejskich, które zdecydowały się do niego przystąpić. Strefę Schengen tworzy obecnie 26 krajów - 22 państwa UE oraz Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein.