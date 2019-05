Od 62 lat na początku maja we Włoszech nie było tak zimno - ogłosili meteorolodzy. Zazwyczaj w tych dniach średnia temperatura sięgała 20-22 stopni. Jednak w ostatnich dniach w wielu częściach kraju zanotowano temperatury niższe nawet o 15 stopni od średniej.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

W niedzielę na północ i do centrum Włoch dotarło arktyczne powietrze. W Trydencie, a także w niektórych częściach Wenecji Euganejskiej i Apeninach w Emilii-Romanii pojawiły się intensywne śnieżyce.

Temperatura na nizinach spadła do 7 stopni Celsjusza. To mniej nawet o 15 stopni od średniej. Przeważnie o tej porze roku średnia temperatura wynosiła 20-22 stopni. Jak podkreślają meteorolodzy - tak zimno na początku maja nie było we Włoszech od 62 lat.

Rolniczy związek Coldiretti alarmuje, że straty w uprawach z powodu fali zimna będą wielomilionowe. Najbardziej zagrożone są owoce, których zbiór ma wkrótce się rozpocząć.



Prawdziwe nadejście lata zapowiedziano na koniec maja.