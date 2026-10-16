Chiny pomagają Kubie przetrwać blokadę USA. Przekazały… 80 tys. części rowerowych

RMF24

W obliczu poważnego kryzysu paliwowego na Kubie, Chiny przekazały Hawanie 80 tysięcy części rowerowych. Ten gest wsparcia ze strony Pekinu ma pomóc Kubańczykom w codziennych dojazdach i złagodzić skutki amerykańskiej blokady dostaw ropy.

Kuba od miesięcy zmaga się z dramatycznymi niedoborami paliw, które paraliżują transport publiczny i utrudniają życie milionom mieszkańców wyspy. Sytuację pogorszyła blokada dostaw ropy naftowej, nałożona przez Stany Zjednoczone. W odpowiedzi na te trudności, Chiny przekazały Kubie 80 tysięcy części rowerowych, które mają pomóc w naprawie i utrzymaniu jednośladów – coraz częściej wybieranych przez Kubańczyków jako alternatywa dla rzadko kursujących autobusów.

W uroczystym przekazaniu daru uczestniczył chiński ambasador Hua Xin. Jak podkreśliła ambasada, wsparcie ogłoszono podczas obchodów 100. rocznicy urodzin Fidela Castro – symbolicznego momentu dla kubańskiej rewolucji.

Rowery zamiast autobusów

Niezależne kubańskie media zwracają uwagę, że rowery mogą stać się ratunkiem dla tysięcy osób dojeżdżających codziennie do pracy, szkoły czy na zakupy. W obliczu kryzysu energetycznego i braku paliw, rower staje się nie tylko środkiem transportu, ale wręcz symbolem przetrwania.

Nie podano jednak szczegółów dotyczących rodzaju przekazanych części ani sposobu ich dystrybucji. Nie wiadomo też, ile rowerów uda się naprawić dzięki chińskiej pomocy.

Pekin wspiera Hawanę, ale z dystansem

To nie pierwsza taka inicjatywa ze strony Chin. W tym roku Pekin zadeklarował przekazanie Kubie 60 tysięcy ton ryżu oraz wsparcie finansowe w wysokości 80 milionów dolarów. W ubiegłym roku Chiny dostarczyły części do naprawy 100 autobusów w Hawanie i zainstalowały na wyspie panele fotowoltaiczne, by ograniczyć zależność Kuby od importowanej ropy.

Mimo publicznych deklaracji wsparcia i krytyki wobec działań USA, eksperci zwracają uwagę, że Pekin nie angażuje się głęboko w sprawy kubańskie. Chińska pomoc, choć symboliczna i nagłaśniana medialnie, pozostaje ograniczona – szczególnie w obliczu presji ze strony administracji Donalda Trumpa.