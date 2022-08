​Chiny nałożyły ograniczenia na tysiące tajwańskich produktów żywnościowych, od owoców i warzyw po ciastka i produkty dla niemowląt - informuje Nikkei Asia. Decyzja zapadła tuż przed wizytą szefowej amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na Tajwanie.

Zdj. ilustracyjne / DAVID CHANG / PAP/EPA

Pelosi składa dzisiaj historyczną wizytę na Tajwanie. Długo nie było pewne, czy faktycznie do niej dojdzie. Nawet jak samolot polityczki wylądował w Tajpej, nie było wiadomo, czy jest ona na pokładzie.

Same plany wizyty rozzłościły jednak Pekin. W ruch poszły myśliwce i czołgi. Podjęto także pewne decyzje gospodarcze.

Chiny nałożyły ograniczenia na liczne produkty żywnościowe z Tajwanu. Jak wylicza Nikkei Asia, zawieszone zostały licencje eksportowe na ponad 2 tys. towarów z zarejestrowanych 3228. Chodzi m.in. o kawę, herbatę, słodycze, owoce, warzywa czy makarony.

Towary są oznaczone na stronie chińskiej administracji celnej jako "zawieszone", choć wiele z nich ma ważne licencje nawet do 2027 roku.

Szef think-tanku Taiwan NextGen Foundation Chen Kuan-ting w rozmowie z Nikkei Asia przekonuje, że ograniczenia to dość jasna próba ukarania Tajwanu za działania Amerykanów. Chiny kontynuują gospodarczą manipulację, by sterować relacjami politycznymi i działaniami Tajwanu. To kolejny dowód na twarde podejście Chin do dyktowania chińsko-tajwańskich relacji - mówi.

Władze Tajwanu rozpoczęły pomaganie dotkniętym biznesom. Wielu przedsiębiorców w rozmowie z lokalnymi mediami mówi, że jeśli embargo zostanie utrzymane, czekają ich wielomilionowe straty.

Chiny to największy partner gospodarczy Tajwanu. W zeszłym roku wyspa wyeksportowała do kontynentalnego kraju żywność wartą 683 mln dolarów. W tym roku handel był jednak mocno ograniczony, m.in. przez lockdowny w Szanghaju. Do lipca Tajwan wyeksportował do Chin towary żywnościowe o wartości 183 mln dolarów.

Tajwan, albo też Republika Chińska, to wyspa leżąca nieopodal Chińskiej Republiki Ludowej, którą za osobne państwo uznaje zaledwie kilkanaście krajów. W Tajwanie mieszka ponad 23 mln osób. Region ma własny rząd, armię i walutę. Pekin uważa wyspę za swoje terytorium.