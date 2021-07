​Chińskie miasto będzie płaciło 500 juanów rodzinom, w których urodzi się drugie i trzecie dziecko. Liczba urodzonych dzieci w ostatnim roku w Chinach była najniższa od sześciu dekad, co zaniepokoiło władze.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Chińskie miasto Panzhihua zapowiedziało, że będzie przekazywać rodzinom miesięcznie 500 juanów (około 300 zł) na drugie i trzecie dziecko urodzone po 12 czerwca 2021 roku. Środki będą wypłacane przez lokalny rząd do czasu, aż dziecko skończy 3 lata.

Liczące 1,2 mln mieszkańców Panzhihua zapewni także bezpłatne usługi położnicze dla lokalnych mieszkanek oraz zbuduje przedszkola blisko miejsc pracy.

W Chinach od końca lat 70. obowiązywała polityka jednego dziecka, by ograniczyć wzrost ludności w kraju. Później program ten nieco poluzowano (rodziny wiejskie mogły pozwolić sobie na drugie dziecko, jeśli pierwszym była dziewczynka), jednak formalnie obowiązywał on do 2015 roku. Wtedy pozwolono mieszkańcom Chin na drugie dziecko.

W maju 2021 roku chiński rząd ogłosił, że rodziny będą mogły mieć trójkę dzieci. Dodatkowo zapowiedziano, że do 2025 roku władza obniży koszty porodów, rodzicielstwa i edukacji najmłodszych.

Zmiany są wynikiem niepokojących danych z badań demograficznych. W 2020 roku w Chinach przyszło na świat 12 milionów dzieci, co było najgorszym wynikiem od 60 lat. Eksperci niepokoją się, że populacja kraju (1,41 mld obywateli) może zacząć spadać jeszcze przed 2025 rokiem. Społeczeństwo się bowiem starzeje, a młodzi Chińczycy nie chcą mieć dzieci m.in. ze względu na rosnące koszty utrzymania rodziny.