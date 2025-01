Chińskie władze prowadzą wstępne rozmowy na temat sprzedaży chińskiej aplikacji TikTok miliarderowi Elonowi Muskowi - podał we wtorek Bloomberg. Sąd Najwyższy USA ogłosił w piątek, że decyzja o sprzedaży amerykańskiego oddziału TikToka lub zakazie używania aplikacji w kraju zapadnie do 19 stycznia.

/ Shutterstock

Według Bloomberga TikTok mógłby zostać sprzedany w drodze przetargu lub na mocy porozumienia z amerykańskim rządem, co zdaniem autorów artykułu może sugerować, że przyszłość aplikacji nie leży wyłącznie w rękach jej macierzystej spółki ByteDance.

Jak zaznaczono, chiński rząd posiada tzw. złotą akcję, która daje mu wpływ na strategiczne decyzje firmy.

Miliardy dolarów w grze. Przyszłość TikToka pod znakiem zapytania

"Potencjalny zakup przez Muska TikToka, który tylko w USA ma ponad 170 mln użytkowników, może poważnie wzmocnić platformę X, której już jest właścicielem" - zauważył Bloomberg.

Miliarder założył także firmę zajmującą się sztuczną inteligencją xAI, która mogłaby korzystać z danych generowanych przez chińską aplikację.

Jak podała agencja, chińskie władze do tej pory nie osiągnęły konsensusu co do podjęcia działań w tej kwestii. Nie jest jasne, w jakim stopniu spółka ByteDance jest świadoma rozmów prowadzonych między Muskiem a Pekinem. Nie wiadomo też, czy Musk, TikTok i ByteDance przeprowadzili rozmowy na temat warunków ewentualnej umowy.

Rzecznik TikToka: To fikcja

"Nie można od nas oczekiwać, że będziemy komentować czystą fikcję" - skomentował rzecznik TikToka doniesienia Bloomberga. We wcześniejszych oświadczeniach firma podkreślała, że udział chińskiego rządu w strukturze własnościowej ByteDance nie ma wpływu na globalne operacje spółki poza Chinami, w tym dotyczące TikToka.

Musk, X oraz chińskie ministerstwo cyberprzestrzeni i handlu dotąd nie skomentowały sprawy.

Analitycy Bloomberga oszacowali wartość amerykańskich operacji TikToka na ok. 40-50 mld dol. w 2024 r. Jak zauważono, to znaczna suma nawet dla najbogatszego człowieka na świecie. Przypomniano, że Musk zapłacił 44 mld dol. za Twittera (obecnie X) i nadal spłaca zaciągnięte na ten zakup pożyczki.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego USA ByteDance ma czas na sprzedanie swojego amerykańskiego oddziału do 19 stycznia, gdy w życie ma wejść ustawa zakazująca TikToka w USA. Spółka odwołała się od tego postanowienia, przekonując, że narusza prawo do wolności słowa. Także Donald Trump, który 20 stycznia zostanie zaprzysiężony na prezydenta USA, zaapelował o wstrzymanie wejścia przepisów w życie, by jego nowa administracja miała więcej czasu na wypracowanie "politycznego rozwiązania".