Serbscy policjanci powstrzymali grupę ok. tysiąca demonstrantów, którzy próbowali wtargnąć do pałacu prezydenckiego w Belgradzie. Protestujący domagali się zmiany polityki Serbii względem sąsiedniego Kosowa. Część demonstrantów miała na sobie oznaczenia rosyjskiej Grupy Wagnera oraz symbol "Z". Protest zorganizowała organizacja Narodowe Patrole, której lider publicznie przyznaje się do związków z tzw. wagnerowcami.