„Chce zawrzeć porozumienie”. Trump zaskakująco o Putinie

RMF24

Wojna z Iranem zakończy się od razu po listopadowych wyborach do Kongresu i wtedy też spadną ceny ropy naftowej - oświadczył w środę Donald Trump. Amerykański przywódca po raz kolejny przekonywał również, że rosyjski przywódca Władimir Putin „chce zawrzeć porozumienie w celu zakończenia wojny w Ukrainie”.

Trump przed odlotem do Dallas na konwencję Partii Republikańskiej powiedział na lotnisku dziennikarzom, że wojna w Iranie – która spowodowała gwałtowny wzrost światowych cen energii i wywołała niepokój wśród wyborców w USA – „zakończy się natychmiast po wyborach”.

Trump kreśli scenariusz ws. Iranu

Zapytany, dlaczego tak się stanie, Trump odpowiedział, że Iran „nie wytrzyma już dłużej – desperacko próbuje wpłynąć na wynik wyborów”. Przekonywał również, że po tych wyborach cena ropy „gwałtownie spadnie”. W środę cena baryłki ropy ponownie przekroczyła poziom 100 dolarów.

„Putin chce zawrzeć porozumienie”

Amerykański prezydent powiedział także, że odbył „świetną rozmowę z Putinem” i że rosyjski przywódca chce zawrzeć porozumienie kończące wojnę.

On chce zawrzeć porozumienie, a jeśli (prezydent Ukrainy Wołodymyr) Zełenski też tego chce, to byłoby bardzo dobrze - powiedział Trump.

Na 3 listopada w Stanach Zjednoczonych wyznaczone są wybory do Kongresu, w których wyłoniony zostanie cały skład Izby Reprezentantów i nieco ponad jedna trzecia Senatu (35 senatorów)