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Dzisiejszej nocy rosyjskie drony odrzutowe zabiły dwie osoby w pobliżu Charkowa. Kilkanaście jest rannych i w szoku pourazowym. W Kijowie, stolicy Ukrainy, Rosjanie uderzyli w 24-piętrowy blok oraz infrastrukturę transportową. Zginęły dwie osoby. Tymczasem prezydent USA Donald Trump wskazuje, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i przywódca Rosji Władimir Putin „nie muszą być w tym samym pokoju”, żeby się porozumieć.

Aktualna sytuacja w Ukrainie

Noc z wtorku na środę była kolejną, podczas której Rosjanie uderzyli w cywilów, w tym dzieci. Drony odrzutowe zabiły dwie osoby w pobliżu Charkowa - drugiego co do wielkości miasta Ukrainy. Poinformował o tym o poranku na Telegramie szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow. Jak przekazał, 11 kolejnych osób doznało reakcji stresowych w wyniku ataku. Drony lub ich odłamki trafiły w zamieszkałe domy oraz infrastrukturę.

Zniszczony dom w Charkowie po rosyjskim ataku, 21 października 2026, zdj. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Z kolei w Kijowie, stolicy Ukrainy, celem rosyjskiego nalotu był m.in. blok, samochody oraz infrastruktura transportowa. O trwających pożarach poinformował rano mer miasta Witalij Kliczko.

Kijów dziś nad ranem, zdj. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Lokalne władze przekazały również, że w Krzemieńczuku w obwodzie połtawskim przeprowadzono atak na uniwersytet, w wyniku którego ranne zostały dwie osoby.

1701. dzień wojny i rosyjskie preludium do spotkania w Sankt Petersburgu

Środa to 1701. dzień pełnoskalowej wojny w Ukrainie. W Sankt Petersburgu w Rosji dojdzie do spotkania amerykańskiego wysłannika Steve’a Witkoffa z Władimirem Putinem. Przedstawiciel władz USA poinformował, że wczoraj w Norwegii Witkoff przeprowadził „konstruktywne” rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który wskazał, że teraz ruch należy do Rosji - to ona musi odnieść się do propozycji uzgodnionych w Oslo.

Co przywiózł Zełenski? Ukraina przedstawiła w Norwegii „nowe pomysły” Strony poczyniły „znaczące postępy w uzgodnieniu skoordynowanego podejścia do rozmów z Rosją i przyspieszenia procesu dyplomatycznego” - powiedział mediom przedstawiciel administracji USA po wtorkowych rozmowach w Oslo. Jak mówił, Ukraina…

Tymczasem prezydent USA Donald Trump, który 9 października zawarł z Putinem porozumienie w sprawie zawieszenia sankcji na rosyjski olej napędowy i który po raz kolejny zdaje się mylić role oprawcy i ofiary, powiedział wczoraj - jak donosi „Clash Report” - że „Zełenski powinien dążyć do zakończenia tej wojny i jeśli tego nie zrobi, będzie to miało bardzo złe konsekwencje”. Dodał, że Władimir Putin i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski „nie muszą znajdować się w tym samym pokoju, aby dojść do porozumienia”.

„Pas fortec”, czyli tego Putin nie chce odpuścić

Władimir Putin kilka razy jasno pokazał, nie odpowiadając na zaproszenie Zełenskiego do bezpośredniej rozmowy, że nie zamierza negocjować, zanim nie otrzyma trofeum, które pozwoli mu ogłosić sukces kampanii. Najpierw Putin chciał cały Donbas, teraz 11 procent. Agencja Reutera - powołując się na źródło zbliżone do Kremla - zaznaczyła, że wtedy rosyjski dyktator będzie mógł ogłosić zwycięstwo.

Donbas obejmujący głównie dwa obwody - doniecki oraz ługański - na wschodzie Ukrainy jest niezwykle cenny z wielu powodów. To, jak określa BBC, „pas fortec”, czyli główny, budowany od 2014 roku i stale wzmacniany ukraiński system fortyfikacji o długości około 50 km. Chroni on kluczowe miasta aglomeracji, takie jak m.in. Słowiańsk, Kramatorsk czy Drużkiwka oraz stanowi fundament obrony przed rosyjskimi natarciami.

Jest to również jeden z najbogatszych regionów Ukrainy pod względem surowców naturalnych, szczególnie węgla kamiennego. Znajdują się również złoża rud żelaza, manganu, rtęci, soli i innych minerałów. Donbas to także centrum przemysłu ciężkiego: hutnictwa, metalurgii, przemysłu maszynowego i chemicznego.

Region ma jednak ogromnie ważne znaczenie strategiczne i psychologiczne - jeśli chodzi o morale żołnierzy. Przez Donbas przebiegają ważne linie kolejowe, drogi i infrastruktura energetyczna. Zdobycie Donbasu przez Rosję oznaczałoby „otwartą drogę” na Kijów.