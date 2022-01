Płonie otoczony przez protestujących ratusz Ałmaty, największego miasta Kazachstanu - informuje w środę agencja Reutera, powołująca się na relacje świadków. Dodaje, że na miejscu słychać strzały. W Kazachstanie od kilku dni trwają protesty przeciwko podwyżkom cen – głównie gazu, ale także benzyny i żywności.

W Kazachstanie od kliku dni trwają protesty. Demonstranci sprzeciwiają się gwałtownym podwyżkom cen gazu, benzyny i żywności. Sytuacja jest coraz bardziej napięta. Najbardziej w największym mieście Kazachstanu - Ałmatach.

Reuters poinformował, że w Ałmatach został przez protestujących otoczony ratusz, a na miejscu słychać strzały. Na filmach i zdjęciach widać, jak ratusz płonie, pali się też budynek prokuratury oraz samochody na ulicach.

Wcześniej informowano o szturmie uzbrojonych w kije i metalowe sztachety demonstrantów na budynek władz miejskich i policji rozpraszającej tłum z użyciem gazu łzawiącego i granatów hukowych.

Na ulicach panuje chaos. Na nagraniach, które pojawiają się w internecie widać także, jak policja odmawia pacyfikacji tłumu, a nawet - przyłącza się do demonstrantów.

To drugi dzień masowych protestów w Kazachstanie. We wtorek w Ałmatach i innych miastach doszło do starć z policji. Tam też zatrzymano ponad 200 osób.