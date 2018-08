Niemiecka policja poszukuje co najmniej jednej osoby, która ominęła kontrolę bezpieczeństwa i dostała się do strefy chronionej w porcie lotniczym we Frankfurcie nad Menem. Ewakuowano część podróżnych z terminalu 1 i wstrzymano starty samolotów.

Lotnisko we Frankfurcie. /F. Gierth /PAP/DPA

REKLAMA