Chaos na brytyjskich lotniskach. Awaria systemu sparaliżowała odloty

RMF24

Duże zamieszanie na brytyjskich lotniskach. Służba kontroli ruchu lotniczego NATS poinformowała o poważnej awarii systemu, która sparaliżowała odloty z największych portów w kraju. Utrudnienia dotknęły m.in. Heathrow, Luton, Stansted i Gatwick – czyli kluczowe lotniska obsługujące Londyn i okolice.

Lotniska Heathrow i Luton poinformowały, że awaria powoduje problemy z odlotami. Zdjęcie ilustracyjne (fot. Lotniska Heathrow i Luton poinformowały, że awaria powoduje problemy z odlotami)

Lotniska Heathrow i Luton poinformowały, że awaria powoduje problemy z odlotami. Zdjęcie ilustracyjne (fot. Lotniska Heathrow i Luton poinformowały, że awaria powoduje problemy z odlotami) / East News

Jak przekazało NATS, problem techniczny został zidentyfikowany, a specjaliści pracują nad jego usunięciem. Służby apelują do pasażerów, by na bieżąco sprawdzali status swoich lotów, kontaktując się bezpośrednio z liniami lotniczymi. To szczególnie ważne, bo sytuacja jest dynamiczna, a rozkłady mogą się zmieniać z godziny na godzinę.

Lotniska Heathrow i Luton uspokajają, że przyloty odbywają się bez większych zakłóceń. Największe trudności dotyczą odlotów – część rejsów jest opóźniona nawet o kilka godzin, a niektóre połączenia zostały całkowicie anulowane. Przykładowo, pasażerowie British Airways lecący z Heathrow do Warszawy muszą liczyć się z około czterogodzinnym opóźnieniem.

Z kolei pasażerowie LOT-u mogą odetchnąć z ulgą – ich rejsy nie są objęte utrudnieniami.

Skala problemu i skutki dla pasażerów

Nie tylko londyńskie lotniska odczuwają skutki awarii. O możliwych utrudnieniach informują także porty w Edynburgu, Manchesterze i Belfaście. Choć nie zawsze są one bezpośrednio dotknięte awarią, opóźnienia samolotów z Heathrow czy Gatwick mają wpływ na całą siatkę połączeń.

Według danych serwisu Flightradar24, opóźnienia sięgają nawet kilku godzin. Przykładowo, lot z Gatwick do Zurychu, zaplanowany na 17:00, wystartuje dopiero po ponad trzech godzinach oczekiwania. Na Heathrow odwołano rejsy m.in. do Amsterdamu, Edynburga i Zagrzebia.

Kiedy sytuacja wróci do normy?

Eksperci cytowani przez „Times” podkreślają, że nawet po usunięciu usterki, powrót do normalnego funkcjonowania potrwa. Kolejka samolotów oczekujących na start jest długa, a rozładowanie zatoru może zająć wiele godzin.

To nie pierwsza taka sytuacja w Wielkiej Brytanii. W sierpniu 2023 roku podobna awaria systemu NATS doprowadziła do paraliżu lotnisk, a skutki odczuło wtedy aż 700 tysięcy pasażerów.