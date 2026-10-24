Były kamienie, gaz i armatki wodne. Gorąca sobota w Paryżu i francuskich miastach

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MSW Francji podało w sobotę, że w demonstracjach w całym kraju uczestniczyło około 410 tys. osób, w tym około 110 tys. w Paryżu. Związki zawodowe podały dwukrotnie wyższą liczbę uczestników protestów - 800 tys. w całej Francji, w tym 250 tys. w stolicy. Największa manifestacja – w Paryżu - miała spokojny przebieg, choć na końcowym odcinku marszu ponad 500 osób atakowało policjantów, którzy musieli użyć gazu łzawiącego i armatek wodnych. Szef MSW Francji Laurent Nunez poinformował w sobotę wieczorem, że podczas demonstracji zatrzymano prawie 1000 osób.

W demonstracjach, tak jak przed tygodniem, uczestniczyli licealiści i studenci, związki zawodowe oraz grupy społeczne i zawodowe odczuwające skutki rosnących kosztów życia. Akcje protestu koordynowano na stronie internetowej odwołującej się do ruchu żółtych kamizelek z lat 2018-19.

W Paryżu było spokojniej niż przed tygodniem

Paryska manifestacja pokonała kilkukilometrową trasę z okolic bramy Porte d'Italie do stacji metra Porte de Vincennes (przeniesiono ją z Placu Bastylii na południowe obrzeża stolicy). Zgromadzenie miało spokojny przebieg. Jego uczestnicy, machając flagami, potępiali rosnące koszty utrzymania i pogłębiające się nierówności.

Precz z państwem, policją i faszystami – skandował tłum.

Na końcowym odcinku marszu ponad 500 wandali zaatakowało policjantów. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego i armatek wodnych. Doszło do starć między uczestnikami pochodu i funkcjonariuszami.

„Przemoc była znacznie mniejsza niż w zeszłą sobotę, kiedy w Paryżu szaleli rabusie i wandale” – podkreśla w swej relacji agencja Reutera.

Wieczorem przy Porte de Vincennes pozostawali jeszcze ludzie, mimo utrzymującego się deszczu. Grupy agresywnych demonstrantów, nazywanych „black blocks”, rzucały kamieniami w policjantów i próbowały wznosić barykady.

Większa część centrum Paryża wyglądała jak miasto zamknięte. Właściciele sklepów zabezpieczyli witryny, w mieście zamknięto muzea, wyłączono z użytku ponad 20 stacji metra.

Manifestacje w całej Francji

W drugim co do wielkości mieście Francji, Marsylii, młodzież blokowała ulicę, podpalała kosze na śmieci i rzucała kamieniami i butelkami w policję. Konfrontacje trwały nawet po zapadnięciu zmroku – relacjonuje Reuters.

Mer Marsylii Benoit Payan informował po godz. 18, że manifestacja przebiegła stosunkowo spokojnie i „miliony Marsylczyków mogły demonstrować spokojnie”. Dodał, że liczba policjantów była w sobotę odpowiednia do sytuacji.

Nie chcemy już widzieć tego, co w poprzednim tygodniu - podkreślił Payan, odnosząc się do zamieszek, które wybuchły podczas demonstracji 17 października.

Protest w Paryżu, fot. FIRAS ABDULLAH / PAP/EPA

W Nicei, na południu Francji, doszło do starć między demonstrantami i zwolennikami skrajnej prawicy. Trzy osoby zostały ranne. Prefektura poinformowała o zatrzymaniu 11 osób.

W Limoges, gdzie przed tygodniem podczas zamieszek podpalono ratusz, mimo zakazu zgromadziło się około 4 tys. osób, w tym wielu młodych ludzi.

Demonstracje odbyły się także w Lyonie, Bordeaux, Tuluzie, Rennes i Strasburgu. W tym ostatnim mieście również doszło do napięć między grupami młodzieży i policją, która użyła gazu łzawiącego.

Policja użyła gazu łzawiącego przeciwko demonstrantom w Clermont-Ferrand i Lille.

Zobaczyli policjantów zamiast „Mony Lisy”. Rozczarowani turyści chodzą po Paryżu W sobotę rozczarowani turyści próbowali zaglądać przez zamknięte bramy Luwru. Nie kryli rozgoryczenia. „Chcieliśmy zobaczyć choć piramidę” - żalił się Kanadyjczyk. „To już trzecie muzeum, które odwiedzamy, i trzecie które jest zamknięte” – mówiła…

Ministerstwo: Ponad 400 tys. demonstrantów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że w protestach w całym kraju wzięło udział 410 tys. osób, a związki zawodowe twierdziły, że frekwencja była dwukrotnie wyższa. Władze wysłały 70 tys. policjantów i żandarmów, o 10 tys. więcej niż tydzień wcześniej.

Zamieszki w Paryżu, Fot. YOAN VALAT / PAP/EPA

Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez poinformował reporterów, że do wczesnego popołudnia policja aresztowała 135 osób w całym kraju, wiele z nich po prewencyjnych przeszukaniach, w trakcie których, jak twierdził, odkryto fajerwerki, kulki łożyskowe i inne przedmioty, które mogłyby posłużyć jako broń.