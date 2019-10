​Dziewczyna, która od roku była uważana za zaginioną, została znaleziona po tym, jak w internecie natrafiono na zdjęcia i filmy pornograficzne z jej udziałem. Amerykańska policja zatrzymała w tej sprawie 30-letniego mężczyznę.

Nastolatka była poszukiwana na Florydzie od blisko roku. Policji na stronach pornograficznych udało się odnaleźć zdjęcia i filmy, na których widać postać podobną do poszukiwanej. Funkcjonariuszom udało się zlokalizować mężczyznę, który również pojawiał się na nagraniach.

Amerykańskie służby dotarły do nagrań z kamer monitoringu jednego ze sklepów. Widać na nim dziewczynę w towarzystwie dwóch mężczyzn, którzy idą do czarnego Dodge’a. Samochód udało się zlokalizować i okazało się, że należy do 30-letniego Christophera Johnsona, mieszkającego w Davie. Policja zaczęła go obserwować.

Pewnego dnia mężczyzna wyszedł razem z dziewczyną i wsiedli do samochodu. Policja zaczęła ich śledzić, aż w końcu funkcjonariusze zatrzymali ich i wzięli na przesłuchanie.

Dziewczyna przyznała, że to ona jest na filmach pornograficznych udostępnionych w sieci. Powiedziała także, że przez ten czas zaszła w ciążę i Johnson zabrał ją wtedy do kliniki aborcyjnej.

Sam 30-latek zeznał, że nigdy nie uprawiał seksu z dziewczyną, która nie miała jeszcze 18 lat. W świetle prawa stanu Floryda seks z osobą poniżej 18. roku życia jest karalny. Christopher Johnson usłyszał w związku z tym zarzuty i został zatrzymany.