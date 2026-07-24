Była mistrzyni Rolanda Garrosa aresztowana

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Rika Hiraki, była mistrzyni wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa, została aresztowana pod zarzutem udziału w oszustwie finansowym. Według policji miała wyłudzić wraz z inną osobą 300 tys. jenów (ok. 7 tys. zł) od mieszkanki japońskiego miasta Kagoshima. Hiraki zaprzecza zarzutom.

Rika Hiraki aresztowana. Była mistrzyni Rolanda Garrosa ma problemy z prawem

Do aresztowania Riki Hiraki doszło w środę 22 lipca. 54-letnia Japonka jest podejrzana o udział w oszustwie finansowym, do którego miało dojść za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Śledczy podejrzewają, że była tenisistka mogła działać wspólnie z grupą ludzi i wyłudzić pieniądze od kobiety mieszkającej w mieście Kagoshima.

Do przestępstwa miało dojść między 15 lutego a 30 maja 2022 roku. Według ustaleń ofiara, kobieta w wieku około 50 lat, miała zostać nakłoniona do przekazania pieniędzy za pośrednictwem komunikatora Line.

Kontakt nawiązała z nią osoba podająca się za chirurga ortopedę pracującego w szpitalu we Francji. Mężczyzna miał przekonywać, że jego bagaż został zatrzymany przez służby celne na lotnisku i potrzebuje pieniędzy na uzyskanie dokumentu umożliwiającego jego zwolnienie. Kobieta miała uwierzyć w tę historię i przelać 300 tys. jenów na konto bankowe zarejestrowane na nazwisko Riki Hiraki.

Policja bada przepływ pieniędzy. W tle konto kryptowalutowe

Śledczy podejrzewają, że konto należące do byłej tenisistki mogło służyć do przekazywania środków dalej. Według informacji około 270 tys. jenów (ok. 6,2 tys. zł) z otrzymanej kwoty miało zostać przelane na inne konto za pośrednictwem rachunku kryptowalutowego zarejestrowanego na nazwisko Hiraki.

Policja dysponuje również nagraniem z monitoringu. Ma ono przedstawiać osobę przypominającą byłą tenisistkę podczas wypłacania gotówki. Śledczy ustalają obecnie, jaką rolę miała odegrać Rika Hiraki oraz czy działała wspólnie z innymi osobami.

Rika Hiraki zapisała się w historii Rolanda Garrosa

Rika Hiraki największy sukces w karierze odniosła w 1997 roku podczas turnieju French Open, rozgrywanego na kortach Rolanda Garrosa. Japonka triumfowała w grze mieszanej wspólnie z Hindusem Maheshem Bhupathim.

Było to jedno z najważniejszych osiągnięć w historii japońskiego tenisa. Hiraki nigdy jednak nie zdobyła tytułu WTA w singlu. Największe sukcesy odnosiła w grze podwójnej, w której wygrała sześć turniejów tej rangi.

Dzięki znakomitym wynikom w deblu awansowała na 26. miejsce światowego rankingu tenisistek specjalizujących się w tej konkurencji.

Po zakończeniu profesjonalnej kariery Rika Hiraki pozostała wciąż aktywna w środowisku tenisowym. Pełniła funkcję dyrektorki Japońskiego Stowarzyszenia Tenisowego, a także pracowała jako ekspertka sportowa.

Była zawodniczka regularnie pojawiała się w mediach, komentując wydarzenia tenisowe. Tym razem jej nazwisko powróciło w innym kontekście. Sprawa jest wyjaśniana.