Burza tropikalna Bertha się nasila. Fala sztormowa, powodzie błyskawiczne zagrażają USA

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Burza tropikalna Bertha nasila się u wybrzeża Zatoki Meksykańskiej - przekazała agencja Associated Press. Ulewne deszcze i groźba powodzi nawiedzają obszar od Florida Panhandle po Luizjanę. Ostrzeżenia przed żywiołem obowiązują do środy; alert wydano także dla Nowego Orleanu.

Silny wiatr największym zagrożeniem

Według Krajowego Centrum ds. Huraganów (NHC) opady mogą utrzymywać się do czwartku rano. We wtorek Bertha znajdowała się ok. 170 km od Panama City na Florydzie i w podobnej odległości od Mobile w Alabamie. Przemieszczała się powoli na północny zachód, a porywy wiatru osiągały 95 km/h. Ośrodek przewiduje, że układ zacznie słabnąć do piątku.

W opinii meteorologa NWS Michaela Buchanana burza ma wejść nad ląd w nocy ze środy na czwartek w słabo zaludnionym rejonie Luizjany, na południowy wschód od Nowego Orleanu. Największym zagrożeniem ma być silny wiatr. Władze Mississippi, Luizjany i Florydy udostępniły mieszkańcom worki z piaskiem, a na plażach pojawiły się czerwone flagi ostrzegające przed prądami wstecznymi.

Zdjęcie satelitarne przedstawiające burzę tropikalną Bertha w Zatoce Meksykańskiej 21 lipca 2026/fot. AFP PHOTO/NOAA/HANDOUT / AFP/East News

Możliwe groźne zjawiska: Fala sztormowa, powodzie błyskawiczne

Jamie Rhome z Krajowego Centrum ds. Huraganów ocenił, że najbardziej gwałtowna część układu może pozostać nad wodami Zatoki. Prognozy przewidują 5–10 cm deszczu od zachodniej Florydy po południową Luizjanę, lokalnie więcej, co może wywołać powodzie błyskawiczne w obszarach miejskich.

W Luizjanie możliwa jest fala sztormowa do 1,2 m wysokości od ujścia Missisipi po granicę Alabamy i Mississippi. Niższe poziomy spiętrzenia wody prognozowane są dla Florydy i Alabamy.

Bertha jest drugą burzą tropikalną tego sezonu na Atlantyku. Burza Arthur przyniosła ulewy na południowym wschodzie USA. Krajowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) przewiduje łagodniejszy sezon, choć nie wyklucza groźnych zjawisk meteorologicznych.