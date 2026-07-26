Brutalny atak na Paradzie Równości w Berlinie. Trwa policyjna obława

RMF24

Niemiecka policja poinformowała, że sprawca sobotniego ataku na Paradę Równości w Berlinie ma powiązania z miejscowymi środowiskami islamistycznymi. Napastnik, który wjechał autem w grupę ludzi wciąż jest poszukiwany. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 17 zostało rannych, w tym kilka ciężko.

Atak w sercu Berlina

Do tragedii doszło w sobotę wieczorem w Berlinie w popularnym parku Tiergarten, w pobliżu Bramy Brandenburskiej i Placu Poczdamskiego – miejsc, które tego dnia tętniły życiem, bo odbywała się tam Parada Równości.

To jedno z największych tego typu dorocznych wydarzeń w Europie.

W pewnym momencie mężczyzna w furgonetce wjechał w tłum uczestników, powodując śmierć jednej osoby i raniąc co najmniej 17 kolejnych. Stan kilku poszkodowanych określany jest jako ciężki.

Ofiara śmiertelna to kobieta.

Po ataku impreza została zakończona. Okolice Placu Poczdamskiego zostały zamknięte.

Policja: Sprawca związany z islamistami

Rzecznik berlińskiej policji, Florian Nath, poinformował, że podejrzany o przeprowadzenie ataku samochodem podczas sobotniej Parady Równości w Berlinie został zidentyfikowany jako członek berlińskiej ‘sceny islamistycznej’. Nie został jeszcze aresztowany.

Policja przeprowadziła już kilka operacji, w tym przeszukanie mieszkania w dzielnicy Schoeneberg, jednak bez rezultatu. W akcję zaangażowane są jednostki specjalne oraz policyjne śmigłowce.

O sytuacji na bieżąco informowany jest kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

„To atak na nasze wolne i otwarte na świat społeczeństwo”

Burmistrz Berlina, Kai Wegner, nie krył oburzenia i smutku.

To atak na nasze wolne i otwarte na świat społeczeństwo. Po pokojowym i barwnym Christopher Street Day zgromadzenie na rzecz tolerancyjnego i pokojowego Berlina zostało zaatakowane w najbardziej brutalny sposób - napisał na platformie X.

Dodał, że „stolica Niemiec jest miastem wolności”, a wolność ta „została dziś zaatakowana w najstraszliwszy sposób”.

Wieczorem w sobotę burmistrz pojawił się na miejscu tragedii. Policja kontynuuje intensywne działania, by schwytać sprawcę.