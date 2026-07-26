RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Brutalny atak na Paradzie Równości w Berlinie. Trwa policyjna obława

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 26 lipca (06:30)

Niemiecka policja poinformowała, że sprawca sobotniego ataku na Paradę Równości w Berlinie ma powiązania z miejscowymi środowiskami islamistycznymi. Napastnik, który wjechał autem w grupę ludzi wciąż jest poszukiwany. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 17 zostało rannych, w tym kilka ciężko.

Brutalny atak na Paradzie Równości w Berlinie. Trwa policyjna obława
PAP/EPA/CLEMENS BILAN /PAP/EPA
  • Sprawca sobotniego ataku na Paradę Równości w Berlinie ma powiązania z lokalnymi środowiskami islamistycznymi i jest nadal poszukiwany przez policję.
  • Atak miał miejsce w popularnym parku Tiergarten, w pobliżu Bramy Brandenburskiej i Placu Poczdamskiego, podczas jednego z największych dorocznych wydarzeń tego typu w Europie.
  • Według najnowszych informacji w wyniku ataku jedna osoba zginęła, a co najmniej 17 zostało rannych.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

 

Atak w sercu Berlina

Do tragedii doszło w sobotę wieczorem w Berlinie w popularnym parku Tiergarten, w pobliżu Bramy Brandenburskiej i Placu Poczdamskiego – miejsc, które tego dnia tętniły życiem, bo odbywała się tam Parada Równości. 

To jedno z największych tego typu dorocznych wydarzeń w Europie.

W pewnym momencie mężczyzna w furgonetce wjechał w tłum uczestników, powodując śmierć jednej osoby i raniąc co najmniej 17 kolejnych. Stan kilku poszkodowanych określany jest jako ciężki.

Ofiara śmiertelna to kobieta.

Po ataku impreza została zakończona. Okolice Placu Poczdamskiego zostały zamknięte.

Policja: Sprawca związany z islamistami

Rzecznik berlińskiej policji, Florian Nath, poinformował, że podejrzany o przeprowadzenie ataku samochodem podczas sobotniej Parady Równości w Berlinie został zidentyfikowany jako członek berlińskiej ‘sceny islamistycznej’. Nie został jeszcze aresztowany. 

 

Zobacz wpis na X

 

Policja przeprowadziła już kilka operacji, w tym przeszukanie mieszkania w dzielnicy Schoeneberg, jednak bez rezultatu. W akcję zaangażowane są jednostki specjalne oraz policyjne śmigłowce. 

O sytuacji na bieżąco informowany jest kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

 „To atak na nasze wolne i otwarte na świat społeczeństwo”

Burmistrz Berlina, Kai Wegner, nie krył oburzenia i smutku. 

To atak na nasze wolne i otwarte na świat społeczeństwo. Po pokojowym i barwnym Christopher Street Day zgromadzenie na rzecz tolerancyjnego i pokojowego Berlina zostało zaatakowane w najbardziej brutalny sposób - napisał na platformie X. 

Dodał, że „stolica Niemiec jest miastem wolności”, a wolność ta „została dziś zaatakowana w najstraszliwszy sposób”.

 

Zobacz wpis na X

Wieczorem w sobotę burmistrz pojawił się na miejscu tragedii. Policja kontynuuje intensywne działania, by schwytać sprawcę. 

 

 

 

 

 

 

Źródło: RMF24/PAP

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: