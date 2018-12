Hiszpania wstrząśnięta po brutalnym morderstwie 26-letniej nauczycielki. W mediach społecznościowych dominuje hasztag #LauraSomosTodas - #wszyscyjesteśmyLaurą. Częściowo rozebrane ciało Laury Luelmo znaleziono pięć dni po rozpoczęciu jej poszukiwań, w wiosce El Campillo na południu Hiszpanii.

26-letnia Laura Luelmo pochodziła z Zamory. Na początku grudnia przeprowadziła się do położonej 300 kilometrów dalej wioski El Campillo. Została zatrudniona w tamtejszej szkole.

W ubiegłym tygodniu kobieta zaginęła. Wyszła pobiegać i odtąd kontakt z nią się urwał. Zaniepokojeni rodzice Laury Luelmo, którzy nie mogli się dodzwonić do córki, zaalarmowali policję. Poszukiwania trwały pięć dni. Uczestniczyło w nich ponad 200 osób.

Ciało Laury Luelmo znaleziono w krzakach, na odludziu. Było częściowo rozebrane, nosiło ślady przemocy seksualnej. Obrażenia wskazują na to, że kobieta broniła się przed śmiercią. Została uduszona. Na jej głowie były też ślady uderzeń.

Uczniowie oddają hołd zamordowanej nauczycielce / Julian Perez / PAP/EPA

Sprawa zabójstwa wywołała w Hiszpanii debatę nt. przemocy wobec kobiet. W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące wpisów oznaczonych hasztagiem #LauraSomosTodas - #wszyscyjesteśmyLaurą. Wiele osób przekazuje sobie wiadomość: "Biegaj bez strachu, a nie z powodu strachu". Internauci przypominają także wiadomość, którą Laura Luemo retweetowała trzy lata temu: "Uczą nas, by nie chodzić samemu w ciemne miejsca. A nie uczą potworów, by nimi nie byli. TO jest problem".