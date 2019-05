Rządowy projekt ustawy o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE nie znalazł się w porządku obrad Izby Gmin na pierwszy tydzień czerwca. Wcześniej deklarowała to premier Theresa May. To konsekwencja ostrego sprzeciwu posłów przeciwko przedstawionemu tekstowi.

Theresa May /JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT HANDOUT /PAP/EPA

